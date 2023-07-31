曼聯熱身賽負多蒙特2:3　奧拿拿嬲爆罵馬古尼

在美國進行季前熱身賽的曼聯，自青年軍出戰域斯咸一仗後，已連輸3場。球隊在拉斯維加斯迎戰多蒙特，雖然有荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek）個人交出兩個助攻，然而防線的不穩問題，即使新加盟門將奧拿拿（Andre Onana）後備上陣，仍要輸2:3。

曼聯今仗派出哈利馬古尼（Harry Maguire）、法根度柏利斯查（Facundo Pellistri）以及雲迪碧克，幾個去季較少上陣球員在今仗正選。當中雲迪碧克今仗較有表現，他在24分鐘一次罰球，禁區內取回皮球再橫傳達洛治（Diogo Dalot），這位閘位球員推前射入，為紅魔取得領先。不過當耶爾馬倫（Donyell Malen）在43分鐘及44分鐘，1分鐘連建兩功，令多蒙特半場反先2:1。