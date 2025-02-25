曼聯裁員｜宣布再炒200人 不再提供免費午餐每年節省100萬鎊

曼聯CEO拉達（Omar Berrada在）周一發布的聲明中表示：「我們有責任令曼聯的男子、女子及青訓隊皆處於最強競爭狀態。我們正啟動一系列廣泛措施，徹底改變並重塑球會。不幸的是，這意味著還要宣布進一步裁員，我們對受影響的同事深感遺憾；但這些艱難的決定，對球會重返穩健的財務基礎是必需的。」

曼聯上個夏天已裁減約250名員工，這是第一波裁員。而新一輪裁員則於拉特克里夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）旗下公司INEOS成為聯合擁有人一周年後公布。

3年虧損3億英鎊以上

曼聯在過去三年，已累計虧損超過3億英鎊。上周，球會公布最新財報，顯示2024年最後三個月收入降至1.987億英鎊，較一年前同期的2.258億英鎊大幅下滑。CEO補充道：「我們已連續五年虧損，這種狀況不能繼續。我們作為球會的兩大重點，一是為球迷爭取賽場上的成功，二是改善我們的設施。如果我們持續虧損，就無法投資於這些目標。」

除進一步裁員，曼聯還計劃將部分位於奧脫福辦公室的員工調往卡靈頓訓練場，倫敦辦公室的人數亦會減少。