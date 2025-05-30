曼聯訪港｜今夜鬥港隊 求贏波收咧

英超「紅魔」曼聯，周三敗走馬來西亞吉隆坡後，昨已飛抵本港準備今晚在香港大球場，對中國香港代表隊的「凝皓教育挑戰盃」表演賽。紅魔上仗全場用上25名球員，預計今場繼續「車輪戰」；主帥艾摩廉(Amorim)昨在賽前記者會上未有透露今晚出場陣容，稱要做好平衡，但陣中暫時沒有傷兵，所有球員都可以上陣，叫大家不需要擔心。(5月30日20:00開賽)

紅魔今次亞洲行點兵32人中，除利辛度馬天尼斯、馬沙拉奧及約路缺席，已約滿的莊尼伊雲斯亦有隨隊，向亞洲球迷告別，但中堅哈利馬古尼、門將奧拿拿與右閘達洛治，則因要代表球隊到印度出席贊助商活動，戰畢馬來西亞一站後已離隊，無緣來港出賽。

紅魔剛戰以0比1不敵東盟全明星隊，艾摩廉全場合共派出25名球員輪流上陣，雖然主力如卡斯米路、文路爾烏加迪及海倫都以正選登場，隊長般奴費南迪斯、翼鋒阿密特迪亞路與盛傳會被賣走的阿歷真度加拿祖後備登場，但最終仍敗陣。賽後曼聯大軍遭馬來西亞球迷狂噓，主帥艾摩廉卻不以為然：「噓聲都是我們需要的，就如我們在英超賽場敗陣，球迷也會在場見證一樣，且看下季會如何。」艾帥點名讚賞幾位小將如沙高干尼與達維迪斯等表現出色，預計二人在今晚香港站賽事都會上陣。

港隊輕裝上陣 港足方面，出身曼聯青訓的主帥韋斯活，今次點兵24人，並未包括之後要踢足總盃決賽的東方與標準流浪球員。大軍較具驚喜是傑志老將艾里奧相隔一年再次入選，理文小將劉家喬亦獲重召，主力前鋒安永佳因傷缺陣，預計箭頭將由米高與劉家喬爭奪，望延續近8戰7勝1和的走勢。