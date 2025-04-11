曼聯訪香港｜承諾帶球星們出戰　門票今午網上發售

英超球會曼聯下月底訪港，主辦單位今日（10日）舉行記者會公布詳情。曼聯方面承諾隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、卡斯米路（Casemiro）及阿密特迪亞路（Amad Diallo）等，如果健康的話將會來港。門票會在今日（11日）中午開始發售，賽會表示網上預售門票售罄的僅屬供曼聯球迷會的少數，餘下的大部份門票仍是會向公眾發售，門票由最低的390元至2,990元。 相隔12年後，曼聯在季尾會來港獻技，並會在下月30日在香港大球場與香港代表隊進行「拍跳」。港隊主帥的韋斯活在記者會上表示，今次港隊能以曼聯作為亞洲盃外圍賽的備戰，故此會認真對待。而球員的顏卓彬也表示，能夠跟曼聯比賽也非常期待。出席記者會的曼聯代表就表明，紅魔承諾會讓隊中球星悉數隨隊。他們表示，將要出戰國際賽的隊長般奴，會在6月1日才向葡萄牙國家隊報到，故只要是健康，必定會隨隊。

球會望迪亞路趕及復出來港 曼聯又指，球隊今季確實有一定的傷兵，但近期也已陸續康復，並期望好似今季活躍的迪亞路也將復出，並希望能趕及隨隊。對於曼聯在今夏還會去美國進行季前友賽，他表示球會必定是以球員福祉為優先，而曼聯毋須參與世界冠軍球會盃，故球員仍會有逾一個月時間休息。 門票周五中午12時在網上公開發售 主辦賽事的ProEvents主席金偉明就表示，曼聯在下月25日的聯賽煞科戰畢阿士東維拉後，他們就會立即啟程前往馬來西亞，並預計5月29日抵港。金指因為曼聯是會在賽後就啟程，故多數主要的球員都會跟隨。另外他表示，曼聯在5月29日的場地訓練不會開放公眾，而是會派發門票予受邀請人士入場觀看。他透露，曼聯在港行程還會參與贊助商的活動。