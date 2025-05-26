曼聯訪香港｜般奴蒙特迪亞路隨隊東來　艾摩廉為今季成績致歉

英超球隊的曼聯在完成煞科戰之後，隨即已起程前往馬來西亞進行季後的表演賽，之後再會轉到香港與香港代表隊在大球場進行表演賽。在曼聯東來的名單中，仍有多位球隊的主力，當中包括隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、中場的美臣蒙特（Mason Mount）及傷癒復出的阿密特迪亞路（Amad Diallo）等。

曼聯在煞科戰擊敗阿士東維拉後，球隊已立即起程前往馬來西亞，準備在周三（28日）與東盟明星隊進行表演賽，而球隊會在周五（30日）再於香港大球場對香港隊。在球隊的32人名單之中，包括荷蘭國腳的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），至於在煞科戰有上陣的門將奧拿拿（Andre Onana）、守將勞基梳爾（Luke Shaw）及前鋒的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）亦在名單。

另外球會又表示，法國新星的約羅（Leny Yoro）因傷缺席，而在煞科戰受傷的馬薩奧利（Noussair Mazraoui）以及另一位傷兵的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）都確定不在名單。而將會約滿離隊的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）及域陀連迪路夫（Victor Lindelof）也不會在陣，但同樣離隊的莊尼伊雲斯（Jonny Evans）卻仍在陣中。