曼聯訪香港｜般奴蒙特迪亞路隨隊東來　艾摩廉為今季成績致歉

英超球隊的曼聯在完成煞科戰之後，隨即已起程前往馬來西亞進行季後的表演賽，之後再會轉到香港與香港代表隊在大球場進行表演賽。在曼聯東來的名單中，仍有多位球隊的主力，當中包括隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、中場的美臣蒙特（Mason Mount）及傷癒復出的阿密特迪亞路（Amad Diallo）等。
曼聯在煞科戰擊敗阿士東維拉後，球隊已立即起程前往馬來西亞，準備在周三（28日）與東盟明星隊進行表演賽，而球隊會在周五（30日）再於香港大球場對香港隊。在球隊的32人名單之中，包括荷蘭國腳的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），至於在煞科戰有上陣的門將奧拿拿（Andre Onana）、守將勞基梳爾（Luke Shaw）及前鋒的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）亦在名單。
另外球會又表示，法國新星的約羅（Leny Yoro）因傷缺席，而在煞科戰受傷的馬薩奧利（Noussair Mazraoui）以及另一位傷兵的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）都確定不在名單。而將會約滿離隊的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）及域陀連迪路夫（Victor Lindelof）也不會在陣，但同樣離隊的莊尼伊雲斯（Jonny Evans）卻仍在陣中。
艾摩廉：曼聯能證明可克服任何情況
在煞科戰後，主帥的艾犘廉（Ruben Amorim）向主場的球迷講話，並為球隊今季的戰績致歉，他表示：「首先，我要為今季致歉。我知道你們對我及球隊非常失望。同時我想感謝你們，我們感激你們整季的支持，我知道在很多場的比賽，要你們支持是很困難。不過現在我們需要作出選擇，否則我們會停留在過去。因為今季已結束，成為歷史。我們需要再度努力戰鬥，團結一起向前走。」
他表示：「半年前，在我首3場領軍，2勝1和，我曾告訴你們『風暴將會來臨』，今日在慘不忍睹的一季後，我想告訴你們，好日子會來臨。如果世上有一支球會，能證明自己可能克服任何情況，包括災難，那會是我們的球會，曼聯。現在我也想向球員致歉，有時我可能不夠公允，不過我一直都努力向你們坦誠。」
曼聯訪港名單：
門將：奧拿拿（Andre Onana）、巴恩迪亞（Altay Bayindir）、湯希頓（Tom Heaton）
後衛：艾馬斯（Harry Amass）、丹艾馬（Dan Armer）、達洛治（Diogo Dalot）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）、多古（Patrick Dorgu）、莊尼伊雲斯（Jonny Evans）、費特歷臣（Tyler Fredricson）、希雲（Ayden Heaven）、卡馬臣（Jaydan Kamason）、古干基（Godwill Kukonki）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、蒙路（Reece Munro）、勞基梳爾（Luke Shaw）
中場：卡斯米路（Casemiro）、哥利亞（Toby Collyer）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、泰拿費查（Tyler Fletcher）、施古奧干尼（Sekou Kone）、邁奴（Kobbie Mainoo）、摩侯斯（Jack Moorhouse）、美臣蒙特（Mason Mount）、泰華迪斯（Jim Thwaites）、文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）
前鋒：阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）、阿密特迪亞路（Amad Diallo）、海倫（Rasmus Hojlund）、歷斯（Shea Lacey）、奧比（Chido Obi Martin）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）