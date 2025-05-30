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體育
2025-05-30 11:46:43

曼聯訪香港｜迪亞路回應馬來西亞舉中指事件

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曼聯的阿密特迪亞路在馬來西亞時舉中指，事後他在社交媒體解釋。(網上圖片)

曼聯的阿密特迪亞路在馬來西亞時舉中指，事後他在社交媒體解釋。(網上圖片)

曼聯今日（30日）就會在大球場與香港代表隊進行表演賽，雖然一眾紅魔球員在香港表現親民，但是在馬來西亞因為差劣的表現在場內遭到柴台，而阿密特迪亞路（Amad Diallo）更被拍到在酒店門外向球迷高舉中指，事後他在社交平台解釋，是因為有人對他母親的不敬。

在社交媒體facebook上廣為流傳，一張迪亞路高舉中指的相片。迪亞路之後在X平台作出回應，他表示：「我一直尊重所有人，但不包括侮辱我母親的人。我以前從沒做過這樣的反應，不過我對這次沒有後悔。」根據網上指出，當時迪亞路等一行球員在酒店準備登上旅遊巴，期間有人高喊「迪亞路」。

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然而這位曼聯的新星在香港仍表現友善，到場觀看訓練的球迷也有說：「好彩迪亞路冇向哋舉中指。」

阿密特迪亞路出席賽前記者會。(《am730》記者攝)

阿密特迪亞路出席賽前記者會。(《am730》記者攝)

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