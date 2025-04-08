曼聯訪香港｜5月30日大球場戰香港隊 周五發售公眾門票

隨着今夏4支歐洲勁旅宣布訪港，英超的曼聯也在今日（8日）確認盛傳已久的香港之旅。曼聯在官方網站公布，將於5月30日在香港大球場與香港代表隊進行表演賽，而之前也會訪問馬來西亞。

曼聯訪港之行盛傳已久，然而因為啟德體育園在之前會有演唱會，未及更換草皮而令比賽要改到大球場舉行。根據曼聯的公布，今次比賽將由過去多次舉辦本地外隊賽的公司ProEvents承辦賽事。曼聯對上一次訪港已是12年前的2013年，當時曼聯也是在大球場獻技。賽事會在5月30日的晚上8時，在大球場上演。同時曼聯也公布，在訪港前的5月28日，會先到馬來西亞與東盟明星隊進行表演賽，而之後球會暑假會到訪美國進行季前熱身，亦會在瑞典的斯特哥爾摩與列斯聯進行舉行友賽。