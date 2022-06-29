曼聯誓簽法蘭基迪莊 「坦克」辣招操兵

新季由坦哈格領軍的「紅魔」曼聯，周一正式在卡寧頓訓場中心開操，雖然暫未有新兵加入，但不少主力球員都有出席首課操練；「坦克」坦哈格並已開展紅魔重建步伐，不但對訓練場地的草長有要求，更已訂下一套訓練方式及管理規條，要求球員遵守。

今夏首課操練在早上10時開始，坦哈格早在8時已由球會司機接送，抵達卡寧頓作好準備；首課約有15位一隊成員參加，包括上屆被外借的中場雲迪碧克及安東尼馬迪爾、一號門將迪基亞、守將勞基梳爾、前鋒拉舒福特及查頓辛祖；而快將度過18歲生辰的新星前鋒加拿祖，為阿根廷U20戰畢月初的麒麟盃後，亦提前歸隊，博為新帥留下良好印象。至於包括葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度及般奴費南迪斯等主力，戰畢早前國際賽後，獲准稍後歸隊。