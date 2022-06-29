曼聯誓簽法蘭基迪莊 「坦克」辣招操兵

新季由坦哈格領軍的「紅魔」曼聯，周一正式在卡寧頓訓場中心開操，雖然暫未有新兵加入，但不少主力球員都有出席首課操練；「坦克」坦哈格並已開展紅魔重建步伐，不但對訓練場地的草長有要求，更已訂下一套訓練方式及管理規條，要求球員遵守。
今夏首課操練在早上10時開始，坦哈格早在8時已由球會司機接送，抵達卡寧頓作好準備；首課約有15位一隊成員參加，包括上屆被外借的中場雲迪碧克及安東尼馬迪爾、一號門將迪基亞、守將勞基梳爾、前鋒拉舒福特及查頓辛祖；而快將度過18歲生辰的新星前鋒加拿祖，為阿根廷U20戰畢月初的麒麟盃後，亦提前歸隊，博為新帥留下良好印象。至於包括葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度及般奴費南迪斯等主力，戰畢早前國際賽後，獲准稍後歸隊。
草頭長短都講究
根據英國《每日鏡報》報道，「坦克」早已要求訓練場管理人員，修葺草長高度為最多15毫米，為球員提供最佳條件，以盡快適應新帥要求的踢法；並用頭兩天操練時間檢視大軍的體能狀況後，將會開始一天兩課訓練。該報消息表示：「坦哈格要訓練球員的腦袋，所以練習會集中奔走運球。」另外新帥據報一如紅魔傳奇領隊費格遜爵士，重新要求球員收操後一起用膳，以加強隊內團結。
另外，曼聯今夏頭號羅致目標、新帥前阿積士愛將法蘭基迪莊，距離加盟紅魔又走近一步。據英國《每日郵報》報道，曼聯已向巴塞隆拿提價至最少6,500萬英鎊，力爭這位25歲的荷蘭國腳中場來投，這已是巴塞隆拿當年羅致對方的價錢，交易有望在本周完成；而一眾現効阿積士的好手包括前鋒安東尼馬菲奧斯、守將利辛度馬天尼斯及達利亞費高，亦正跟紅魔扯上關係。
曼聯首場季前熱身賽，將於7月12日在泰國曼谷對戰上季英超「雙料」盃賽冠軍利物浦，這是「紅魔」自2013年以來，首次到訪曼谷。