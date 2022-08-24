曼聯變陣挫利物浦首勝 坦克：只是開始

曼聯新陣贏波，主帥興奮爆粗！正選陣容棄用隊長哈利馬古尼及球王基斯坦奴朗拿度(C朗)的紅魔新帥「坦克」滕哈格，得到回報，在「雙紅會」主場以2比1擊退利物浦，「踩著」宿敵反彈，取得其領軍英超首場勝仗，賽後接受訪問興奮到爆粗。

新加盟曼聯的巴西中場卡斯米路在辦妥工作證後，賽前在奧脫福球場舉衫，與一眾魔迷見面；而紅魔在這位前皇家馬德里的功勳猛將觀戰下，踢出佳作，開賽16分鐘已由查頓辛祖射入靚波先開紀錄。易邊後擔任正箭頭的拉舒福特，在53分鐘接應後備出場的安東尼馬迪爾妙傳，單刀拉開比數至2比0，亦打破個人在各項賽事997分鐘入球荒。大部分時間受制曼聯全場壓迫的利物浦，尾段由穆罕默德沙拿破蛋，累計個人對上4次聯賽鬥曼聯入7球，但紅軍仍敗走，開季2和1負。