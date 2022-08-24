曼聯變陣挫利物浦首勝 坦克：只是開始

曼聯新陣贏波，主帥興奮爆粗！正選陣容棄用隊長哈利馬古尼及球王基斯坦奴朗拿度(C朗)的紅魔新帥「坦克」滕哈格，得到回報，在「雙紅會」主場以2比1擊退利物浦，「踩著」宿敵反彈，取得其領軍英超首場勝仗，賽後接受訪問興奮到爆粗。
新加盟曼聯的巴西中場卡斯米路在辦妥工作證後，賽前在奧脫福球場舉衫，與一眾魔迷見面；而紅魔在這位前皇家馬德里的功勳猛將觀戰下，踢出佳作，開賽16分鐘已由查頓辛祖射入靚波先開紀錄。易邊後擔任正箭頭的拉舒福特，在53分鐘接應後備出場的安東尼馬迪爾妙傳，單刀拉開比數至2比0，亦打破個人在各項賽事997分鐘入球荒。大部分時間受制曼聯全場壓迫的利物浦，尾段由穆罕默德沙拿破蛋，累計個人對上4次聯賽鬥曼聯入7球，但紅軍仍敗走，開季2和1負。
「坦克」棄用哈利馬古尼，由華拉尼及利辛度馬天尼斯扼守中路；球王C朗只在完場前數分鐘出場。今仗由艾蘭加、查頓辛祖及拉舒福特組「高速三叉戟」，配以般奴費南迪斯及基斯甸艾歷支援，球隊進攻直接，終令滕哈格成為史上首位在正式比賽帶兵鬥紅軍，即能贏波的曼聯領隊。坦克賽後接受現場直播訪問時說：「我們可談戰術，但這全是比賽態度。這是溝通、鬥心，而他們都能踢X好波(They can play f***ing good football)。」他續指，這只是開始，球隊若踢得更具壓迫性將發揮更好。「我們有好球員，現在要行動，成為一支出色的球隊。」對於馬古尼及C朗前景，坦克先強調卡斯米路、華拉尼及C朗同樣是領袖角色，可給予未有贏過太多獎盃的年輕一輩好好學習，「不用點題馬古尼及C朗，他們是出色球員，將扮演一個角色，短線亦然。」
連續7場英超先失球
多達9位主力球員因傷、停問題缺陣的利物浦，錄得自2012/13年球季由羅渣士掌帥以來，最差的3場開局成績。領隊高普賽後仍認為紅軍今場值得贏波，但說：「我關注己隊現時的處境，事實正是如此。」紅軍在上半場被查頓辛祖攻破，更是該會英超史上首次累計連續第7場是先落後一方。左閘衛安德魯羅拔臣說：「我們令每一隊都有一個好開始，總不能場場打下風波，我們要作出改變。」利物浦下輪聯賽將迎戰般尼茅夫；而曼聯南下鬥修咸頓。