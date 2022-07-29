曼聯阿仙奴分戰西甲前列 英超熱身大激鬥

除了社區盾，英超傳統Big Six在本周末亦分途出擊，積極約戰球會賽，以求在聯賽開鑼前「趕功夫」，當中曼聯及阿仙奴，分別大戰馬德里體育會及西維爾。



首先上仗在美國狂吞阿仙奴4蛋的車路士，在香港時間周六早上(30/07 03:00)作客意甲烏甸尼斯，希望能重新振作；不過該隊在增兵補強接連失手，西維爾的法國中堅祖利斯古迪又決定投巴塞隆拿，車仔內部士氣一般。至於曼聯開鑼前備戰最積極，剛在卡寧頓訓練基地，大炒非聯賽球會域斯咸4比1；之後周六轉戰挪威奧斯陸，鬥西甲馬體里體育會(30/07 19:45)，翌日又返奧脫福迎戰另一西甲球隊華歷簡奴。

據報堅持解約離隊的基斯坦奴朗拿度，亦有在現場觀看基斯甸艾歷臣處子戰入波、大炒域斯咸的友賽；而與華拉尼正選合拍中路的另一新兵利辛度馬天尼斯，在正式加盟後接受官網訪問時，感激及大讚再續前緣的「紅魔」主帥坦哈格。這位阿根廷守將說：「我在阿積士跟了他3年，知道他的比賽風格，令我得益良多。」他續說：「每位球員要有清晰的想法，他亦很聰明，每一天都可在他身上學習，令你對戰術及一切清楚明白。」

同樣剛在訓練中心作閉門賽的阿仙奴，盡收主力下以1比2不敵同級的賓福特，結束今夏長勝走勢；不過他們在周六返主場出戰酋長盃鬥西維爾時(30/07 19:30)，將會精銳盡出，包括新兵前鋒加比爾捷西斯及左閘辛真高，將會初次在主場跟「兵」迷見面。至於今夏積極擴軍的熱刺，在以色列鬥意甲羅馬(31/07 02:15)，同樣受到注目；事關羅馬主帥摩連奴去年4月被熱刺免職，今場會帶同新加盟的阿根廷箭頭保羅戴巴拿，衝擊熱刺防線。

另外西甲雙雄皇家馬德里及巴塞隆拿，繼續出征美國之旅；巴塞作客紐約紅牛；而皇馬大戰意甲班霸祖雲達斯，戲碼更強。 (相關聯結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)