曼聯雄霸社交網絡 C朗效應勁爆

葡萄牙球王基斯坦奴朗拿奴(C朗)上屆重返「紅魔」曼聯，攻入24球仍無法為曼聯打破錦標荒兼與歐聯無緣，度過球隊在英超最黑暗的一季；不過其最強大的貢獻卻反映在曼聯的商業活動上，令該隊壓過西甲雙雄巴塞隆拿及皇家馬德里，成為全球社交網絡上，最受歡迎的足球隊。

據英國《每日郵報》報道，在Instagram(IG)擁有4.65億位追隨者的網紅C朗，自去年8月再做「紅魔」後，球隊在社交媒體的參予度推上另一高峯；雖然球隊上一季表現一團糟，但在分享、點讚及評論上，對上一年升幅一倍至20億次的互動。計算上季英超球會最受歡迎的25個貼文中，10個關於C朗，而且頭3位全由這位37歲的球壇天王壟斷。

財經分析指現今商業贊助看重社交媒體上的互動，以決定投放多少資源；頻密的互動比追隨者的數目更「值錢」，這可能是曼聯堅拒在今夏放走C朗的原因。專長運動商業的設菲爾德賀林大學教授威爾遜續說：「曼聯不受保羅普巴離隊所困擾，但在球場以外，對C朗離開卻大有保留，因他的影響力不只在足球場上。」他指從曼聯最近獲科技公司DXC，一紙數年達史上最高的2,000萬英鎊波衫衣袖贊助合約，可見「C朗效應」之強。

