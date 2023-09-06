曼聯｜分手仍是愛 利古朗爆迪基亞唱好曼聯

不計前嫌，唱好紅魔！曼聯剛戰敗走阿仙奴，但球隊在轉會窗關閉前，成功購入多位好手，誓要在稍後英超重開後振作，當中包括從熱刺借得西班牙左閘利古朗(Sergio Reguilon)；而他接受曼聯官網訪問時透露，是得到今夏被曼聯放棄的門將迪基亞(David De Gea)鼓勵才加盟，可謂分手仍是愛！ 26歲的前西班牙國腳左閘利古朗，上季季中被熱刺借用至西甲馬德里體育會半季；由於不受熱刺新帥普斯迪古路(Ange Postecoglou)重用，如今在「關窗前」成功加盟紅魔，借用一季，可締多贏局面。此子上仗「仙魔戰」已被列入大軍名單，由於球會兩位左閘勞基梳爾及馬拉斯亞養傷中，利古朗有望在下戰英超(9月16日)主場鬥白禮頓時作「地標戰」。

迪基亞仍未落班 利古朗在官網訪問時透露，是聽從同胞迪基亞建議，借投曼聯，並說：「我跟他(迪基亞)談了很多，他告訴我將會來到英格蘭最佳球會。迪基亞永遠是這裡的傳奇，他告知我這裡的人、訓練場、球場及球迷等等，他口裡只有讚美曼聯。」在紅魔度過12個年頭的前一號「狂牛」門將迪基亞，原本以為今夏根據口頭協議，減薪續約；但主帥「坦克」滕哈格(Erik ten Hag)最終反口，令迪基亞回復自由身，至今仍在待業。 這邊廂舊愛仍唱好愛隊，但紅魔隊內的英格蘭新星查頓辛祖(Jadon Sancho)不忿成為上仗輸波代罪羔羊，公開反擊「坦克」，據報將帥二人將會會晤。23歲的辛祖自兩年前以7,300萬英鎊加盟後，表現從未達預期；雖然有指此子不滿「坦克」偏愛表現不穩的另一翼鋒安東尼馬菲奧斯(Anthnoy Matheus)，但內部消息指主帥認為辛祖在隊內仍有前途。