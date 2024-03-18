曼聯｜朗尼虎父無犬子 Kai仔曼聯U14發威

虎父無犬子，英超老牌班霸曼聯史上神射手朗尼(Wayne Rooney)的兒子卡爾朗尼(Kai Rooney)，近日在「紅魔」U14賽事出戰父親母會愛華頓U14時，連中三元兼兩次助攻，領軍以6比4大勝，精彩表現受各界關注。

朗尼2020年結束美職球員生涯後，Kai仔隨父親回英，並繼2016年後第2度加盟曼聯青年軍；憑出色球技及入球能力，大受讚賞與關注。Kai仔年初代表曼聯U14出戰列斯聯，亦曾梅開二度兼兩次助攻，領軍大炒對手6蛋，今次表現再度吸引外界眼球。對於自己射術獲讚賞，Kai仔受訪時透露是多得其父親朗尼教導：「他(父親)精於入球，當然給予我不少提示；他教育我要有正確心態去進入職業足球圈，幫了我很多。他有看我最近的比賽，並滿意我表現，我的夢想是贏英超及世界盃。」朗尼與相識於中學時代的妻子高蓮(Coleen)，育有四子，Kai為大仔。