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體育
2023-12-25 10:47:28

曼聯｜英國富豪拉傑夫購入兩成半股權 「希望帶領紅魔重返輝煌」

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英超曼聯今季成績不似預期，球會於周日(24日)正式公布股權變動，71歲的英國富豪拉傑夫(Jim Ratcliffe)同意，以大約12.5億英鎊(約124億港元)購入25%股權，成為該球會的少數股東。

英超曼聯今季成績不似預期，球會於周日(24日)正式公布股權變動，71歲的英國富豪拉傑夫(Jim Ratcliffe)同意，以大約12.5億英鎊(約124億港元)購入25%股權，成為該球會的少數股東。

英超曼聯今季成績不似預期，球會於周日(24日)正式公布股權變動，71歲的英國富豪拉傑夫(Jim Ratcliffe)同意，以大約12.5億英鎊(約124億港元)購入25%股權，成為該球會的少數股東。根據協議，拉傑夫並承諾提供3億英鎊(約30億港元)資金以提升主場奧脫福球場的設施，協議內容包括拉傑夫旗下的英力士集團將負責曼聯的足球營運，預料更衣室於未來兩個轉會市場將有一番大換血，近期領軍成績大倒退的主帥滕哈格，去留備受注目。

提供資金提升奧脫福設施

拉傑夫表示，作為曼聯的終身支持者，很高興能夠與董事會達成協議，很高興可以掌管心愛球會的足球事務。他指曼聯雖然在商業方面取得成功，確保有資金去贏得獎盃，但這種潛力近年未有完全釋放，並指旗下的英力士集團會從更廣泛的領域，引入具專業知識的人才，希望曼聯重返昔日的輝煌，回到英格蘭﹑歐洲及世界足球的頂端。

主要股權仍由格拉沙家族持有

曼聯主要股權目前仍由美國格拉沙家族持有，他們在2005年以7.9億英鎊收購曼聯，球迷對格拉沙家族持有曼聯長期表達不滿。有報道指，除拉傑夫，有卡塔爾資本亦曾商討全面收購曼聯，但遭格拉沙家族拒絕。外界又指，曼聯近年負債高企，亦同格拉沙家族管理有關，估計曼聯未償還債項超過10億英鎊。

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