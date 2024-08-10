曼聯U16絕殺港超青聯隊　詹皓臻獲奧沙頒最佳球員

香港賽馬會主辦的「賽馬會青少年足球精英匯」於8月9日晚在旺角大球場舉行，由曼聯U16青年隊對香港超級青年聯賽選手隊，更有曼聯名宿奧沙主持開球禮，吸引近千人換票入場支持，大球場門外更設數個有獎攤位遊戲，以及英格蘭足總盃冠軍獎盃和展板，讓一眾球迷遊玩打卡。最終由曼聯U16青年隊以1︰0勝出。

戰況膠著球員踢至抽筋



上半場曼聯U16攻勢猛烈，多次嘗試起腳射門，都被香港超級青年聯賽選手隊門將兼隊長石皓心攔下，為港超青聯隊守住最後防線。港超青聯隊小將們未有怯場，多次防守成功也贏得現場觀眾喝采，現場氣氛十分熱烈，球迷全情投入，享受比賽。