有片︱土耳其球迷闖球場　起飛腳踢比錫達斯球員

周日(4日)舉行的一場土超聯賽出現有趣的一幕。主場的安卡拉古庫在面對聯賽勁旅的比錫達斯，當比賽到補時階段，雙方一度在中場爭拗，然而一名球迷老遠從龍門後的看台跑出，再一腳飛向比錫達斯的沙利烏簡（Salih Ucan），並導致比賽出現大規模的衝突，雙方之後各有一名球員被逐，而比錫達斯就維持以3:2擊敗安卡拉古庫。

賽前榜首的比錫達斯，對升班馬榜尾的安卡拉古庫。比錫達斯雖然有前英格蘭國腳迪利阿里（Dele Alli）為球隊攻入一球，一度以2:1領先，但安卡拉古庫換邊後一度追平2:2，而比錫迪斯去到74分鐘才由前熱刺前鋒的尼高杜（Georges-Kevin Nkoudou）射入12碼而再度領先。

兩隊各一人被逐

雙方在補時階段雙方爆發爭拗，球證在中場分開雙方的球員。就在此時，一個赤裸上身的男子從龍門後看台闖入，直奔向中場的比錫達斯球員，並一腳踢向曾在意甲羅馬效力的烏簡。之後比錫達斯球員打算捉着襲擊的球迷，不過安卡拉古庫球員上前保護，並有人嘗試將其救走，不過據報男子仍被保安員帶離球場。

事後，比錫達斯入替迪利阿里的祖斯夫蘇沙（Josef de Souza）與安卡拉庫古的馬龍沙維亞（Marlon Xavier）分別被紅牌趕離場。而般尼的借將韋格賀斯（Wout Weghorst）也一度與對方教練爭執。