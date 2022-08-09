有片︱廣東青年賽疑假球　官媒稱要「查個水落石出」

國內傳媒在周一(8日)報道，一段據稱是日前進行的廣東省運會的U15組別的決賽，由清遠隊對廣州隊，清遠隊在領先3:1的情況下，被廣東末段連入4球反勝，而影片見到，清遠球員的行動極不尋常。人民網的網絡評論在昨晚指，要對這場比賽「查個水落石出」。

這場在周日(7日)舉行的省運會決賽，廣州隊雖然先領先，不過之後就被清遠追平，然後下半場早段更連失兩球，令清遠將比數領先至3:1。不過比賽在64分鐘起變化，清遠作出換人後，球隊先失一個受質疑的12碼，而清遠隊的防守球員之後表現欠積極，更在短時間內被對手攻破大門，加上門將的「失誤」之下，球隊結果在約30分鐘內就失掉4球，被廣州隊「戲劇性」反勝5:3。

網絡質疑打假球

不過影片周一在內地網絡廣傳，不少球評都質疑球員打假球，尤其是球隊在領先之下，球員反應不合常理。中國足協在周一就表示：「該場比賽中，雙方運動員在場上的表現受到輿論廣泛質疑，引發社會各界關注。中國足協對此高度重視並啟動調查程序，將組成由競賽部、紀檢部等部門参加的調查組，於8月8日赴廣州進行調查。」

同在周日舉行的另一個組別的決賽，同樣由清遠隊對廣州隊，而清遠就獲得4:1的賽果擊敗廣州奪得低一個年齡組別的冠軍。