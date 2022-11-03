有片︱惡父網球場對女兒拳打腳踢　辯稱：在中國是容許的

亞洲家長教育方式再在歐洲惹爭議。克羅地亞的一名演員Igor Jurić在社交媒體上載一段片段，指懷疑是一個來自中國的家庭，在塞爾維亞的一個網球場練習時，對其14歲的女兒使用暴力。Igor Jurić更表示會對有關父親作出起訴。

Igor Jurić在上周上載該條影片，並帖文指：「父親又一次以野蠻的暴力對待女兒，我收到的資訊是來自中國的家庭。我們會以刑事起訴這頭怪物。」在片中，男子先向女兒掌摑，之後女兒走到場邊休息時，男子先起腳踢女兒，之後再兩度掌摑。女兒雖然之後坐下來，但又被男子拉起再打，女兒其後倒地，男子連續向女兒起腳踢。

男子被當地起訴

塞爾維亞的傳媒其後接觸到該父親，該父辯稱自己無意傷害女兒，指他的行動是因為女兒在關鍵日子仍抗拒練習，他更辯稱自己的行為正確，又指這在中國是容許的。塞爾維亞的內政部確認有關事件，並指該名中國籍男子已被當地警方所拘捕，並在扣留48小時後被起訴。

前世界第一的英國網球手梅利（Andy Murray）的母親批評：「這是青年網球中，父母體罰的可怕例子」，她更呼籲國際網球協會（ITF）應該作出處理：「交給你（ITF）以一個管治組織來處理。」白俄羅斯球手的艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）亦質疑為何沒有人採取行動阻止。亦有人呼籲作為塞爾維亞代表的祖高域（Novak Djokovic）介入。