有片︱極級豬隊友　加拿大聯賽球員門前為對手解圍

在隊友的攻門準備入網之際，作為隊友會做甚麼呢。周日(10日)舉行的一場加拿大超級聯賽，就出現令人震驚的一幕，來自南蘇丹的前鋒阿基奧（William Akio）竟然在皮球完全過白界前一刻，將皮球踢出去，成功為對手解圍。而幸好，阿基奧效力的溫尼伯榮軍最終還能以1球險勝對手。

溫尼伯榮軍與對手的HFX流浪雖然都不是加拿大聯賽的前列份子，這場比賽應該沒有太多人感到興趣。然而比賽在17分鐘，出現被歐美傳媒稱為「世界大失誤」的一幕，溫尼伯榮軍的新西蘭國腳摩西斯戴亞（Moses Dyer）突破入禁區，並在對手防線間找到空隙橫傳，後上的加拿大前鋒的列治（Alessandro Riggi）把握機會快步越過對手門將，皮球眼看準備入網之際，阿基奧不知腦袋犯上甚麼錯誤，竟將皮球大腳踢出邊線。

正當隊友都在慶祝之時，球證卻判界外球。而溫尼伯榮軍球員雖然向球證指已經進入白界，不過球證之後解釋原因。最終阿基奧被隊友指責，並在下半場被換走。幸好的是，溫尼伯榮軍在下半場84分鐘取得入球，以1球擊敗HFX流浪，總算取得3分。

阿基奧其實也是一位YouTuber，不過他的影片觀看數字多數不過萬，而在這場比賽之後他都有分享與隊友的片段，唯獨就沒有這個令他「成名」時刻的片段。