有片︱球隊四連敗跌落降班區　巴西球迷闖入訓練場向球員抗議

球隊戰績差，球迷不滿是人之常情，就如今季英超的曼聯表現欠佳，球迷對隊長的哈利馬古尼（Harry Maguire）的柴台，甚至去到國家隊的層面。而球迷也曾去到曼聯的卡靈頓訓練場內抗議。不過，巴西球迷可能「更進取」，因為巴甲保地花高的球迷，日前就闖入訓練場，與正接受治療的球員口角。

網上有影片表示，一批保地花高的球迷在周三(15日)闖入球隊位於里約熱奈盧的訓練場，抗議球隊的不濟表現。當地的警方就表示，接到有人報警，指一批支持者組織，闖入球會在里約西面的訓練設施。根據影片顯示，球迷進入了球隊的醫療設施之內，與接受治療的球員以及職員在理論。保地花高之後發表有關聲明，而警方最後未有拘捕到任何人。

保地花高曾是巴西的其中一支聯賽勁旅，然而近年因為球會財政問題，在過去20年曾3次降班。在今季聯賽，保地花高目前11仗得12分，處於降班區之內。球會在今年1月投票通過，改變球會原有由社區擁有的市民球會，並將9成股權售予擁有英超水晶宮的美國商人John Textor。然而，球隊在巴西聯賽未有好轉，在最近的4場聯賽，全部落敗，引起生氣的球迷闖入訓練場抗議。