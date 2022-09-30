有片︱由握手變講手　法國網賽兩球手賽後大打出手

早前英超兩位主帥杜曹（Thomas Tuchel）與干地（Antonio Conte）在賽後由握手變講手，同樣的衝突周四（29日）又在法國的網球賽中出現。來自法國的Corentin Moutet與保加利亞的Adrian Andreev在賽後，疑因為Adrian Andreev講粗口鬧Corentin Moutet，最後二人要由球證出面分隔。

在法國舉行的奧爾良公開賽，世界排名247，21歲的Adrian Andreev，與世界排名64，23歲的Corentin Moutet對賽。Andreev在先輸一盤下以盤數2:1反勝Moutet晉級。不過在完場二人握手之時，Andreev先用膊頭撞向Moutet，之後Moutet即刻一手拉住Andreev衣領，而球證此時已立即從球證位上走下來，阻止二人繼續衝突。

東道主球手拒為事件道歉

Moutet事後在記者會上表示，Andreev賽後兩次用粗口鬧他，因此才引發事件。Moutet之後亦在社交媒體上表示：「我不會為今日賽後所發生的事道歉，當一個球手當着我面兩次說X你的時候，我得用自己的方法去讓他明白這事不能就此結束。他之後威脅我，叫我在球場門口等他，我當然有做到啦，然後我找了他10分鐘。誰不知他之後在6個保安護送從另一個出口走。」

Moutet是賽事以外卡邀請參賽的種子球手，他事後為自己在比賽早段出局向賽會致歉。