有片︱羅拔臣世錦賽打出147　16強仍僅負出局

世界桌球錦標賽八強誕生。其中16強，賽事3號種子澳洲的羅拔臣（Neil Robertson）面對英國的利素夫斯基（Jack Lisowski），羅拔臣在第19局打出單桿最高的147分，不過他最終仍以12:13的局數不敵利素夫斯基。

賽前世界排名第3的羅拔臣，面對第14的利素夫斯基，羅拔臣雖然先取2局領先，但利素夫斯基就連贏4局反超，而羅拔臣之後追回2局。在比賽完成18局之後，利素夫斯基以10:8的局數輕微領先。在第19局，利素夫斯基在打出首個紅波時失手，白波落入尾袋，令羅拔臣取得機會。

羅拔臣在先清除右方的兩個紅波後，成功打散部分紅球，之後亦越見順利，並最終完成147分的單桿最高成績。羅拔臣之後有乘勝追擊連取3局反超利素夫斯基局數11:10。可是羅拔臣在第24局打出單桿55分後被中斷，利素夫斯基乘勢打出72分反勝，將局數追平12:12，而利素夫斯基在決勝的第25局再贏61:18，最終以13:12的局數淘汰羅拔臣。

顏丙濤成唯一八強中國球手

另外，中國的顏丙濤在16強擊敗施比（Mark Selby），成為唯一打入八強的中國球手，他在八強會面對3屆世錦賽冠軍的威爾斯球手馬克威廉士（Mark Williams）。