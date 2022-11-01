有片︱美國大學女足賽釀武鬥　掌摑後又扯頭髮

足球比賽身體接觸多易惹爭執，故此球員的火爆場面就不時發生。不過在女足的比賽，火爆場面也是「巾幗不讓鬚眉」。周日（30日）美國的一場大學足球賽事，兩名大學女足球員因為爭球而出現過火動作，兩名球員又掌摑對方又互扯頭髮，激烈程度比男子賽事有過之而無不及。

美國東南部的大學女足賽事，由路易斯安那州立大學對密西西比大學的比賽，兩隊在打到第2次加時仍無紀錄。之後密西西比的Ramsey Davis在左路推進，不過被路易斯安那的Maya Gordon攔截，Davis卻竟然雙手拉着Gordon的腰，之後二人開始有所動作，期間Davis掌摑Gordon，而Gordon亦有回擊，球證雖然即時介入，但根本無法阻止，需要由雙方隊友拉開。而路易斯安那的另一位球員Rammie Noel，之後追擊Davis。Gordon之後在助教帶領下離場，期間更向助教哭訴被扯頭髮。

球證在雙方職球員介入下，才能成功分開打人的球員。並向涉事的3名球員出示紅牌。而9個打10個的路易斯安那，最後輸0:3。而報道就指，3名球員因為領紅牌，需要被停賽1場的處分。