有片︱英國前重量級拳王任保安　男子鬧事挑釁被一拳KO

前英國重量級拳王法蘭西斯（Julius Francis），在退役後，目前於英國一個戶外場地擔任保安員。然而在近日有一段影片，一名男子在場外挑釁在場的保安員，包括法蘭西斯，最終法蘭西斯忍無可忍之下，一拳將男子擊倒在地。

現年57歲的法蘭西斯，在2006年高掛拳套，此前錄得23勝24負1和，在2000年曾與世界重量級拳王泰臣（Mike Tyson）對賽，不過僅4分鐘便被打敗。此前法蘭西斯戰績是21勝7負。法蘭西斯在拳壇退役後，曾短暫參與過混合格鬥技（MMA）。

嘲前拳王「肥佬」

在網上片段顯示，一名男子疑在有關的戶外娛樂場地滋事，被保安員請走。然而一行人對有關的保安員並不客氣，不斷用言語挑釁，當中有人取笑法蘭西斯是「肥佬」，表示「想看他心臟病發」。男子一行人被請離場所後，有關的男子意圖襲擊保安員，之後法蘭西斯走出路上，男子衝上前作勢襲擊之際，隨即被法蘭西斯一記快拳擊倒在地，而男子的同行友人一臉錯愕，之後質問為何法蘭西斯要對其朋友出拳。

英國傳媒表示，已就事件向英國警方查詢。倫敦大都會警方表示，有留意到網上的相關影片，並已就事件作出調查，但目前未有任何人被拘捕。至於有關的娛樂場地亦表示，已得知有關事件，並協助警方調查，現階段不會作出評論。