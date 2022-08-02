有片︱阿根廷業餘球員打女球證　即場被捕兼被球會終身禁賽

在足球鼓吹平等之下，女球證執法男子賽事在世界上也漸見普遍。雖然曾有說球員在面對女球證之時，可能會變得溫柔一點。不過在周日(7月31日)阿根廷的一場第三級聯賽，可以肯定這是不一定，因為一名球員因為球證判他所屬球隊犯規之後，他擺脫隊友的阻撓，從後向女球證施襲，球場保安隨即將他帶走，而球會亦宣布將該球員終身禁賽。

這是一場在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯進行的第3級聯賽，由30歲的女球證Dalma Cortadi負責執法。在片段中，Cortadi在一次犯規中吹罰Deportivo Garmense的球員，而其中一位，身穿2號球衣的34歲業餘球員Cristian Tirone對Cortadi的判決不滿，周圍的隊友雖然極力拉着Tirone，然而之後他掙脫了隊友，從後走到Cortadi身邊，並以勾拳打中Cortadi。Cortadi倒地後，隊友及旁證再拉開Tirone。Cortadi之後召喚球場的警衛帶走Tirone。Tirone之後在3名警衛及1個職員拖出球場。並被警方正式拘捕。

Cortadi據報在賽後送院，在檢查後沒有大礙。Cortadi表示：「在事發之後我有點暈眩，不過之後沒大問題。我收到包括同伴們和家人的支持，醫生只叫我多點休息。」Cortadi之後又表示：「我向Tirone出示紅牌，是因為他曾侮辱我，之後他就襲擊我。」

球會翌日割席

阿根廷傳媒報道，Tirone所屬的Deportivo Garmense在周一宣布，將對Tirone作出終身停賽的處分。球會主席聲明指：「這是不幸的事故，作為球會的高層以及委員會成員，這是很大的傷害。對於他（Tirone）的裁決是即是生效的，因為他沒有這個資格。」Deportivo Garmense主席表示，Tirone在今季才開始為球隊效力，而球會的記錄中沒有發生過這種事情。