有片︱阿聯酋球會找獅子伴影加盟相　前希臘國腳被獅吼嚇破膽

在社交媒體興起之下，不少球會在新球員加盟除了影相，亦開始拍攝短片，最近為突顯球星的威武，甚至找來猛獸壓陣，但似乎是把新球員嚇壞。繼早前狼隊找來幾匹狼為迪亞高哥斯達（Diego Costa）拍宣傳，阿聯酋的FC沙迦就找來一頭獅子與前希臘國腳文勞拉斯（Kostas Manolas）拍攝，在獅子吼叫後，文勞拉斯嚇得急腳想走。

早前狼隊為迪亞高哥斯達拍片，找來3匹狼，嚇得連狂人的哥斯達也變得緊張。不過「人類總是犯着同樣的錯誤」，FC沙迦據稱想突顯文勞拉斯的「希臘勇士」形象，竟然「有樣學樣」找一頭小獅子拍照。雖然獅子仍然幼小，而且有鐵鍊束縛，但是在小獅出了一記「獅吼功」之後，文勞拉斯立即拔腳想逃，畢竟正如迪亞高哥斯達之前所說，牠們還是一頭猛獸來的。

FC沙迦最近其實都有不少動作，早前免費簽入西甲巴塞羅那的波斯尼亞國腳中場比真歷（Miralem Pjanic）及維拉利爾的柏高艾卡沙（Paco Alcacer），而今次31歲的文勞拉斯，與該支中東球會簽約2年。這支阿聯酋球會在今屆的亞冠盃分組只取得第3名而未能晉級。另外，港超的傑志在昨日（28日）亦宣布簽入一位前希臘國腳的文尼亞斯。