朗拿度出選巴西足協會長　稱要重振足球王國聲威

巴西名將的朗拿度（Ronaldo）宣布，將會參選巴西足協的會長職位，他指自己的目標是要重振「足球王國」的聲威。

48歲的「大哨」朗拿度，宣布會參選巴西足協會長的選舉，接替現任主席艾拿度洛迪古斯（Ednaldo Rodrigues）。他接受巴西媒體的訪問中表示：「在數十年來，巴西足球一直都是巴西人們擺脫日常問題的逃生路徑。這是巴西人的動力，但今日我見到人們對國家隊已缺乏興趣。有數百種事情去推動我，競選成為巴西足協的會長，當中包括恢復國家隊一直擁有的榮譽和尊嚴，這是今日沒有人擁有的。」