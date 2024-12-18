朗拿度出選巴西足協會長　稱要重振足球王國聲威

巴西名將的朗拿度（Ronaldo）宣布，將會參選巴西足協的會長職位，他指自己的目標是要重振「足球王國」的聲威。
48歲的「大哨」朗拿度，宣布會參選巴西足協會長的選舉，接替現任主席艾拿度洛迪古斯（Ednaldo Rodrigues）。他接受巴西媒體的訪問中表示：「在數十年來，巴西足球一直都是巴西人們擺脫日常問題的逃生路徑。這是巴西人的動力，但今日我見到人們對國家隊已缺乏興趣。有數百種事情去推動我，競選成為巴西足協的會長，當中包括恢復國家隊一直擁有的榮譽和尊嚴，這是今日沒有人擁有的。」
洛迪古斯的任期會在2026年3月結束，而巴西足協的會長選舉需要在此前的一年內進行。98次代表巴西國家隊上陣的朗拿度，兩次代表巴西贏得世界盃冠軍，當中包括未有上陣的1994世界盃，也是僅次於高路斯（Miroslav Klose）的世界盃歷屆神射手。巴西在朗拿度退出國際賽後，僅在2011年贏過美洲國家盃的冠軍，之後的世界盃也僅於2022年打入過八強。
將出售華拉度列股權
朗拿度說：「我們有最好的球員，我們有雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）、尼馬（Neymar）、洛迪高高斯（Rodrygo）、伊斯迪華奧（Estevao）、恩歷克菲臘比（Endrick Felipe），我們有很多的天才，為何我們打得不好？我們要改變這現況，巴西在世界盃、美洲國家盃要成為主角，也不能缺席奧運。對於我們擁有這麼多天才，這是不能接受。」而為了出選會長，他表示會出售自己擁有的西甲球會華拉度列的股權。