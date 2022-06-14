望破匈軍復仇兼開齋 英軍入波靠卡尼

雖然主帥修夫基指出，國家隊不能過分倚賴王牌前鋒哈利卡尼的入球，但「三獅兵團」英格蘭在周二香港時間深夜，於歐國聯第4輪迎戰匈牙利(15/06 02:45)，將復用這位頂級射手擔任正選，助三獅在唞暑前打開分組賽勝門，擺脫小組包尾的污名。
三獅上仗迎戰意大利主攻不果，只能跟對手踢成0比0終場，在下半場中段才入替譚美阿巴謙出場的哈利卡尼，亦未能把握破門機會，令球隊不但在本月歐國聯頭3戰只錄得2和1負，在A3組包尾，並有機會在下屆「降班」B組，這亦是國家隊近4年來首次3場不勝。領隊修夫基表示：「我們過去3仗的狀態未夠銳利，當然己隊希望多入波，但實在太過倚重哈利卡尼甚至史達寧，二人佔去我們大部分入球，這是我們要努力去改善。」
英格蘭在今屆歐國聯3戰僅靠卡尼前仗攻入一記12碼，1比1逼和德國，而上次作客匈牙利，則輸一記12碼，結果0比1敗走；今場仍以狼隊主場作地頭，冀復仇之餘，球員賽後可正式唞暑。陣容上，除哈利卡尼將復任正選外，新星翼鋒布卡約沙卡及上季大勇的查洛保雲，有望升任正選爭取入球。
匈牙利無懼強敵
匈牙利在18/19年第一屆歐國聯只是在C組角逐，如今升至A組角逐亦無懼強敵，上仗僅遭德國逼和1比1，現時3組4分排小組次名。前線「3S」組合——蘇保斯拉爾、路蘭沙拉爾及施沙拉爾｜頗具威脅力，今場最大隱憂是一號門將古拉施斯今場要停賽。同組首3戰全和1比1的德國，主場迎戰意大利時，主帥費歷克亦有壓力。
同晚A4組亦上演兩場大戰，榜首荷蘭大勇鬥包尾威爾斯；波蘭迎比利時則要復仇，兩軍上次交手，比利時主場大勝6比1。