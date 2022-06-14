望破匈軍復仇兼開齋 英軍入波靠卡尼

雖然主帥修夫基指出，國家隊不能過分倚賴王牌前鋒哈利卡尼的入球，但「三獅兵團」英格蘭在周二香港時間深夜，於歐國聯第4輪迎戰匈牙利(15/06 02:45)，將復用這位頂級射手擔任正選，助三獅在唞暑前打開分組賽勝門，擺脫小組包尾的污名。

三獅上仗迎戰意大利主攻不果，只能跟對手踢成0比0終場，在下半場中段才入替譚美阿巴謙出場的哈利卡尼，亦未能把握破門機會，令球隊不但在本月歐國聯頭3戰只錄得2和1負，在A3組包尾，並有機會在下屆「降班」B組，這亦是國家隊近4年來首次3場不勝。領隊修夫基表示：「我們過去3仗的狀態未夠銳利，當然己隊希望多入波，但實在太過倚重哈利卡尼甚至史達寧，二人佔去我們大部分入球，這是我們要努力去改善。」

英格蘭在今屆歐國聯3戰僅靠卡尼前仗攻入一記12碼，1比1逼和德國，而上次作客匈牙利，則輸一記12碼，結果0比1敗走；今場仍以狼隊主場作地頭，冀復仇之餘，球員賽後可正式唞暑。陣容上，除哈利卡尼將復任正選外，新星翼鋒布卡約沙卡及上季大勇的查洛保雲，有望升任正選爭取入球。