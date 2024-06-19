本地籃球｜港隊與品牌合作 望培育新一代籃球尖子劍指奧運

6月17日（星期一）中國香港籃球總會在奧運大樓舉行「中國香港籃球代表隊獨家戰略合作夥伴簽約儀式」，宣布與外國運動品牌UNDER ARMOUR及全球健身中心Anytime Fitness通力合作，UA將提供運動裝備並在本土引入UA Next青年訓練體系，而Anytime Fitness則會利用場地及教練資源配合是次計劃。香港籃球隊球員徐遠征、梁嘉顯、陳欣汶及黃雅婷亦在現場宣傳。
目標將香港籃球打入奧運殿堂
這次UNDER ARMOUR和Anytime Fitness與本地籃球界的合作, 旨在為香港籃球運動員提供專業的資源支援。同時，雙方還將結合完善的青少年訓練系統，致力培養代表香港出戰亞運和奧運資格賽的籃球精英。中國香港籃球男子隊總領隊莫耀強在致辭中表示，透過這個合作計劃，希望香港籃球隊在未來的2026亞運會甚至是2028洛杉磯奧運上可爭得一席之地。
青訓計劃集中U18及U16隊 給予球員海外比賽機會
全新的青訓系統希望在未來兩年内舉辦UA Summer League，並集中在U18及U16組別發展，從中挑選並訓練有潛力的新力軍。被挑選的球員會被派到中國或其他地區的UA NEXT基地進行深造訓練, 並有機會代表亞太區與美國隊伍進行比賽，為香港球員拓展全新視野。
2019年起轉為職業籃球員的梁嘉顯指出在香港前景及經濟壓力下，不少具潛力的年輕球員亦難以發展，望本次計劃能讓運動員有更完善的配套專注提升實力。早前代表香港三人籃球出戰的徐遠征亦表示：「香港年輕球員越早接觸被自己強的對手，越能夠發現自己的不足，才能有動力自己想去進步。」
三人籃球未來發展四大方向
三人籃球自2020年東京奧運首次亮相於奧運殿堂後獲大量關注，被問到本地三人籃球未來發展，中國香港籃球青年軍總領隊周致人先生表示首先要將五人籃球及三人籃球分開，並投入資源專注以三人籃球的獨立方向訓練球員。就教練方面，希望可以借UA在國内的海外教練團隊去舉行教練工作坊以培訓本地三人籃球教練。最後亦以成立三人籃球職業隊為目標，冀成軍參戰FIBA三人籃球國際賽事。