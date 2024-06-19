本地籃球｜港隊與品牌合作 望培育新一代籃球尖子劍指奧運

6月17日（星期一）中國香港籃球總會在奧運大樓舉行「中國香港籃球代表隊獨家戰略合作夥伴簽約儀式」，宣布與外國運動品牌UNDER ARMOUR及全球健身中心Anytime Fitness通力合作，UA將提供運動裝備並在本土引入UA Next青年訓練體系，而Anytime Fitness則會利用場地及教練資源配合是次計劃。香港籃球隊球員徐遠征、梁嘉顯、陳欣汶及黃雅婷亦在現場宣傳。

這次UNDER ARMOUR和Anytime Fitness與本地籃球界的合作, 旨在為香港籃球運動員提供專業的資源支援。同時，雙方還將結合完善的青少年訓練系統，致力培養代表香港出戰亞運和奧運資格賽的籃球精英。中國香港籃球男子隊總領隊莫耀強在致辭中表示，透過這個合作計劃，希望香港籃球隊在未來的2026亞運會甚至是2028洛杉磯奧運上可爭得一席之地。

青訓計劃集中U18及U16隊 給予球員海外比賽機會

全新的青訓系統希望在未來兩年内舉辦UA Summer League，並集中在U18及U16組別發展，從中挑選並訓練有潛力的新力軍。被挑選的球員會被派到中國或其他地區的UA NEXT基地進行深造訓練, 並有機會代表亞太區與美國隊伍進行比賽，為香港球員拓展全新視野。

2019年起轉為職業籃球員的梁嘉顯指出在香港前景及經濟壓力下，不少具潛力的年輕球員亦難以發展，望本次計劃能讓運動員有更完善的配套專注提升實力。早前代表香港三人籃球出戰的徐遠征亦表示：「香港年輕球員越早接觸被自己強的對手，越能夠發現自己的不足，才能有動力自己想去進步。」