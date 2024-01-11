本田真凛退役　日本「冰上精靈」否認跟兩妹妹轉當藝人（多圖）

有「冰上精靈」稱號的日本花樣滑冰代表本田真凛，在今日（11日）於東京舉行記者會宣布退役。這位僅22歲的日本選手表示，退役後會轉當職業滑冰選手，而不會跟兩位妹妹一樣成為演員。

22歲的本田真凛，在2016年初次贏得世界青少年花樣滑冰的女子冠軍，在之後一年於台北亦獲得銀牌。然而其後亦在國際滑冰聯盟的花樣滑冰大獎賽中，取得過一站季軍，之後曾到美國受訓，然而後來因為傷患影響以及學業而未有出戰更高的大賽。然而由於她曾被稱為日本最美的運動員，因此仍獲得不少的關注，而其兩名妹妹本田望結及本田紗來也學習並參與過花樣滑冰的比賽，但二人目前都以演藝活動為主。