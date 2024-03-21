李寧飛電系列跑鞋全面升級　助跑手克服後半馬疲憊突破成績

對突破的渴望，是運動員不斷刷新成績的原動力，李寧研發出最新的最速曲線系統，並應用在品牌最高級別碳板競賽跑鞋飛電系列上，當中包括飛電4 ULTRA、飛電4 ELITE及飛電4 CHALLENGER 三對不同定位的競賽跑鞋，全力幫助跑手突破成績！

30公里勝負分界

最速曲線系統助跑手達成前馬快、後馬更快

全程馬拉松有42.195公里，但真正的比賽是從30公里才開始，最後的十多公里才是頂級選手們決勝的關鍵時期；甚至在近十次馬拉松男子世界紀錄，當中有六次都是由跑手以負分段跑法的比賽策略實現。這個從統計大量運動員在馬拉松比賽中表現時得出的結論。

根據李寧運動科學研究中心的分析，前30公里時，跑手體力充沛，主要依靠膝關節作為支撐點，以前腳掌發力；而30公里後，跑手體力下降，髖關節成為支撐點，變成中前掌落地。針對身體疲勞前後不同的跑姿和發力特徵，李寧飛電系列跑鞋設計上用兩個曲線結構結合而成的動態雙杠桿系統。

第一個動力系統將碳板形態結合最速曲線進行重塑，實現更大翹度和動力，提升前掌推進，幫助前馬時的表現；中足的第二個動力系統通過碳板形態的中足上凸貼合最速曲線，加上中底厚度、弧度進行雙重提升，增加中掌著地時髖關節轉動力，為足弓下方提供更強推進與支撐，讓跑手於後馬時腳步仍可保持快速的滾動，有效突破馬拉松後半程瓶頸，命名為最速曲線系統。

