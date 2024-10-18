杜曹成英格蘭新領隊 僅用9年由酒吧仔蛻變職業教練等5個秘密。

繼 艾歷臣 、卡比路，英格蘭足球隊迎來第三位外國領隊——來自德國的杜曹（Thomas Tuchel）。這位51歲教練曾執教多蒙特、車路士、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑，可謂名聲在外，不過還有一些鮮為人知的一面。

一）時尚形象

英格蘭足球隊領隊一直予人保守之感，不光是戰術，連形象也如是。杜曹的到來將改變該刻板形象，他身高6尺2寸，體型精壯，服飾也很時尚，曾是德國時裝書籍的封面人物。

二）球員生涯發展平平 24歲就退役

杜曹執教之路很順暢，多蒙特成名，帶領車路士贏得歐聯冠軍，上一份工作是執教德甲豪門拜仁慕尼黑。不過，其球員之路卻頗崎嶇，年僅24歲就退役。他當時出任後衛，19歲被奧格斯堡放棄，之後去過德乙的史特加踢球旭僅出場8次。最終因膝蓋傷患高掛球靴。