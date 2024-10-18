杜曹成英格蘭新領隊 僅用9年由酒吧仔蛻變職業教練等5個秘密。

繼艾歷臣、卡比路，英格蘭足球隊迎來第三位外國領隊——來自德國的杜曹（Thomas Tuchel）。這位51歲教練曾執教多蒙特、車路士、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑，可謂名聲在外，不過還有一些鮮為人知的一面。
一）時尚形象
英格蘭足球隊領隊一直予人保守之感，不光是戰術，連形象也如是。杜曹的到來將改變該刻板形象，他身高6尺2寸，體型精壯，服飾也很時尚，曾是德國時裝書籍的封面人物。
二）球員生涯發展平平 24歲就退役
杜曹執教之路很順暢，多蒙特成名，帶領車路士贏得歐聯冠軍，上一份工作是執教德甲豪門拜仁慕尼黑。不過，其球員之路卻頗崎嶇，年僅24歲就退役。他當時出任後衛，19歲被奧格斯堡放棄，之後去過德乙的史特加踢球旭僅出場8次。最終因膝蓋傷患高掛球靴。
三）酒吧打工
杜曹無奈告別球員生涯後，年紀尚輕，於是在酒吧打工糊口。讓他意想不到的是，不但學會調酒，更重要是學會與人相處、建立自信，這使他在執教生涯無往而不利。有趣的是，英格蘭球員都喜歡泡吧、飲酒，看來他將來很容易與球員打交道。
四）九年翻生
從酒吧員工，變成職業教練，改寫人生，杜曹僅僅花了9年。這位醒目仔一邊打工，一邊取得商業學士學位，隨後在史特加青年軍開始教練生涯，伯樂是前曼聯領隊蘭歷克。2000年，杜曹成為球隊U14隊教練，5年後重返前球會奧格斯堡任教預備組，2008年加盟緬恩斯U19，翌年成為緬恩斯一隊教練，開始成功的教練生涯。
五）移情別戀
杜曹的私生活曾成熱話，他在2022年執教車路士時，與前妻Sissi感情生變，結束13年的婚姻關係。離婚批准後不久，杜曹就帶比他年輕13歲的巴西新女友Natalie Max在薩丁島度假，令人質疑杜曹是在婚期間已出軌。
原文刊登於 Yahoo 體育