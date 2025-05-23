杜曹拒絕與球會協調英格蘭人選　東尼重返國家隊（更新）

英格蘭國家隊主帥的杜曹（Thomas Tuchel），今日（23日）將公布下月兩場國際賽的英格蘭大軍名單。據報他將不會與任何球會協商人選，並會挑選最強陣容應戰。

英國廣播公司（BBC）的報道表示，消息指杜曹不會向任何英超球會，保證球員的訓練量，原因是他希望盡可能與更多球員合作及接觸更長時間。杜曹早在3月就指出，他直至世界盃決賽周之前就只有60日及24節的時間與英格蘭球員共事。在6月的國際賽期，英軍其實只有6月4日至10日，共6日的訓練時間，當中7日會在世界盃外圍賽對安道爾，然後10日是友賽塞內加爾。而之後6月15日就是世界冠軍球會盃展開，當中擁有英格蘭國腳的曼城、車路士、皇家馬德里及拜仁慕尼黑都要參戰。