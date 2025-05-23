杜曹拒絕與球會協調英格蘭人選　東尼重返國家隊（更新）

英格蘭國家隊主帥的杜曹（Thomas Tuchel），今日（23日）將公布下月兩場國際賽的英格蘭大軍名單。據報他將不會與任何球會協商人選，並會挑選最強陣容應戰。
英國廣播公司（BBC）的報道表示，消息指杜曹不會向任何英超球會，保證球員的訓練量，原因是他希望盡可能與更多球員合作及接觸更長時間。杜曹早在3月就指出，他直至世界盃決賽周之前就只有60日及24節的時間與英格蘭球員共事。在6月的國際賽期，英軍其實只有6月4日至10日，共6日的訓練時間，當中7日會在世界盃外圍賽對安道爾，然後10日是友賽塞內加爾。而之後6月15日就是世界冠軍球會盃展開，當中擁有英格蘭國腳的曼城、車路士、皇家馬德里及拜仁慕尼黑都要參戰。
而在新一個英軍名單中，轉投沙特阿拉伯聯賽的艾雲東尼（Ivan Toney）亦有入選。而將接受肩膀手術的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）亦列入陣中。
Thomas Tuchel’s #ThreeLions squad for June is here! 👀🏴— England (@England) May 23, 2025
英格蘭國家隊最新名單：
門將：比克福特（Jordan Pickford，愛華頓）、甸恩軒達臣（Dean Henderson，水晶宮）、占士查科特（James Trafford，般尼）
後衛：列斯占士（Reece James，車路士）、阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold，利物浦）、查洛巴（Trevoh Chalobah，車路士）、利維高維爾（Levi Colwill，車路士）、安斯干沙（Ezri Konsa，阿士東維拉）、丹般恩（Dan Burn，紐卡素）、基爾獲加（Kyle Walker，AC米蘭）、李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly，阿仙奴）
中場：祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里）、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze，水晶宮）、干拿加歷查（Conor Gallagher，馬德里體育會）、基比斯韋特（Morgan Gibbs-White，諾定咸森林）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson，阿積士）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones，利物浦）、高爾彭馬（Cole Palmer，車路士）、迪格蘭賴斯（Declan Rice，阿仙奴）、摩根羅渣士（Morgan Rogers，阿士東維拉）
前鋒：安東尼哥頓（Anthony Gordon，紐卡素）、馬度基（Noni Madueke，車路士）、布卡約沙卡（Bukayo Saka，阿仙奴）、艾雲東尼（Ivan Toney，吉達艾阿里）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins，阿士東維拉）、哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑）