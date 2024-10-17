杜曹望英格蘭擺脫歷史枷鎖　明年起領英軍爭奪世界盃

德國籍教頭的杜曹（Thomas Tuchel），在周三（16日）落實將會成為英格蘭國家隊的新任主帥後，在履新的記者會回應媒體的批評，並表示希望能帶領球隊贏得2026年的世界盃。 51歲的前車路士教頭杜曹，在周三出席英格蘭足總安排的記者會。他與英格蘭簽下18個月的合約，並會在明年元旦日開始領軍。對於被質疑成為英格蘭史上的第3位外籍主帥，杜曹就表示：「對不起，我是有德國護照。」不少的評論都認為，英國國內仍有不少的選擇，然而足總還是選擇由一個德國人帶領三獅軍團。他又說：「所有的支持者可能都感覺到我對英超聯以及這個國家的熱誠，以及我有多喜愛在這裡生活及工作。希望我可以說服到他們，以及向他們展示和證明，我是作為英格蘭領隊為傲，並展示對這個國家及職位的尊敬。」

不過他表示，自己目標是要為英軍取得世界盃：「在體育上沒有事是不可能。協會在這裡，女子隊做到，U21又做到，所以沒原因我們不能。在一些情況下，我們應該從歷史上解脫，我們要集中在過程，而這會從1月開始。」被問到為何會選擇英格蘭而沒有選擇有傳在夏天已邀請他的曼聯，他回應說：「英格蘭足總的想法以及表達出來都很快以及保密。簡單而言，這是因為這工作而作出選擇，而不是為拒絕甚麼。」 杜曹：感覺是一種榮譽 他表示，自己是8月收到電話問他對這空缺的興趣，之後在兩次會議後接受有關的邀請，他表示：「我很快就清楚知道這是一份重要職責。我想你永遠希望當最高的職位，拿來比較是多餘的，而這感覺是非常重大，感覺是一種榮譽。我想這顯然我是很激動的，我喜愛我所做的事，還有對足球的熱誠。這職位讓我回復年輕的活力，也讓我想回年輕的歲月，並為得到這重大工作而興奮。」

對於英格蘭隊的陣容，他指：「我們有很出色的一代年輕球員，還有富經驗的球員，他們都在世上最好的聯賽打滾，所以這沒有甚麼好怕。我們需要創立一套比賽的風格，還有需要一點氣氛去提升我們需要的一些額外力量，然後我們要一點幸運並盡快取得出線。不過我相信我們可以做到。」