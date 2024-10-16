杜曹簽約成英格蘭領隊　成第3位非英籍領隊（更新）

【16:45更新】英格蘭足總在周三宣布，杜曹成為英格的新領隊，並會由英國教練安東尼巴利（Anthony Barry）擔任其助手。根據英格蘭的公布，杜曹其實在10月8日已經簽下合約，也是在於英格蘭對希臘及芬蘭的兩場歐國聯之前，意味對希臘的落敗，並非卡斯利不獲「坐正」原因。同時足總亦指他們是在7月修夫基（Gareth Southgate）辭職後已與杜曹溝通。而卡斯利也會回復英格蘭U21的主帥工作。
We’re delighted to announce that UEFA Champions League winner Thomas Tuchel is the new England senior men’s head coach and will be assisted by internationally renowned English coach Anthony Barry.— The FA (@FA) October 16, 2024
在卡斯利（Lee Carsley）表態不會成為英格蘭新任主帥之後，英國媒體傳聞，前車路士領隊的杜曹（Thomas Tuchel），會在周三（16日）抵達英國，並會迅即成為新任英格蘭的主帥，也是英軍史上的第3位外籍領隊。
英格蘭在10月的兩場歐洲國家聯賽中，其中一場不敵希臘，令卡斯利爭取「坐正」希望幻滅，而他也在之後表明自己無意「擔正」。英國傳媒隨即報道，杜曹已答應成為英格蘭的國家隊領隊，並會在周三抵達英國及在溫布萊球場亮相。而杜曹預計會是繼已故的艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）及意大利名帥卡比路（Fabio Capello）之後，第3位英格蘭的外籍領隊。杜曹的首要目標，將是帶領英格蘭晉軍2026年的世界盃決賽周。
51歲的杜曹,過去帶領過多蒙特、拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門等的歐洲豪門，在2021年1月成為車路士的主帥，至2022年9月離任。英國廣播公司向英格蘭足總尋求回應時，足總就暫時未有評論。