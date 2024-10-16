杜曹簽約成英格蘭領隊　成第3位非英籍領隊（更新）

【16:45更新】英格蘭足總在周三宣布，杜曹成為英格的新領隊，並會由英國教練安東尼巴利（Anthony Barry）擔任其助手。根據英格蘭的公布，杜曹其實在10月8日已經簽下合約，也是在於英格蘭對希臘及芬蘭的兩場歐國聯之前，意味對希臘的落敗，並非卡斯利不獲「坐正」原因。同時足總亦指他們是在7月修夫基（Gareth Southgate）辭職後已與杜曹溝通。而卡斯利也會回復英格蘭U21的主帥工作。

在卡斯利（Lee Carsley）表態不會成為英格蘭新任主帥之後，英國媒體傳聞，前車路士領隊的杜曹（Thomas Tuchel），會在周三（16日）抵達英國，並會迅即成為新任英格蘭的主帥，也是英軍史上的第3位外籍領隊。

英格蘭在10月的兩場歐洲國家聯賽中，其中一場不敵希臘，令卡斯利爭取「坐正」希望幻滅，而他也在之後表明自己無意「擔正」。英國傳媒隨即報道，杜曹已答應成為英格蘭的國家隊領隊，並會在周三抵達英國及在溫布萊球場亮相。而杜曹預計會是繼已故的艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）及意大利名帥卡比路（Fabio Capello）之後，第3位英格蘭的外籍領隊。杜曹的首要目標，將是帶領英格蘭晉軍2026年的世界盃決賽周。

51歲的杜曹,過去帶領過多蒙特、拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門等的歐洲豪門，在2021年1月成為車路士的主帥，至2022年9月離任。英國廣播公司向英格蘭足總尋求回應時，足總就暫時未有評論。