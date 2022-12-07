杜苑欣、賈傑美專訪｜巾幗不讓鬚眉！打破成見的女性騎師

英國騎師杜苑欣（Hollie Doyle）和澳洲騎師賈傑美（Jamie Kah），是今次浪琴國際騎師錦標賽中「唯二」的女將。賈傑美是澳洲賽馬史上最成功的女騎師，年僅26 歲已累計贏得逾1,100場頭馬，包括8項一級賽；杜苑欣是英國賽馬史上首位單日勝出5場頭馬的女騎師（2020）。於2019年，她創下英國單季內勝出最多頭馬女騎師的紀錄（116 勝），2021年更贏得驚人的172勝（勝出率14%），成為一季內勝出最多頭馬的女騎師。 這兩位國際頂級女騎師，是否認同賽馬運動是男性當道？她們又如何以亮麗成績和強大心態「策」出光芒？ 杜：杜苑欣 賈：賈傑美

Q：你們在哪一年開始接觸賽馬運動？ 杜：我的父母都是騎師，外祖父母是阿拉伯馬的育馬者，所以很幸運我自小就接觸馬匹。我們全家每星期都會去騎障礙賽，我也由此接觸到賽馬運動。 賈：第一次騎上賽駒，我便愛上賽馬了！那時候應該是2011年吧（她15歲首次成為見習騎師之時），在這之前我只接觸過馬術馬匹。2012年我首度出賽，此後就全情投入賽馬運動了。 Q：你們認為賽馬運動的魅力何在？ 杜：我本就很愛馬匹，在家裏能常與牠們相處也對騎術大有幫助。我很享受主策良駒在賽道上衝刺！ 賈：我喜歡每次都能策騎個性和特點都截然不同的賽駒！尤其享受在一級賽墨爾本盃周夥拍佳駟作賽。