杜苑欣、賈傑美專訪｜巾幗不讓鬚眉！打破成見的女性騎師

英國騎師杜苑欣（Hollie Doyle）和澳洲騎師賈傑美（Jamie Kah），是今次浪琴國際騎師錦標賽中「唯二」的女將。賈傑美是澳洲賽馬史上最成功的女騎師，年僅26 歲已累計贏得逾1,100場頭馬，包括8項一級賽；杜苑欣是英國賽馬史上首位單日勝出5場頭馬的女騎師（2020）。於2019年，她創下英國單季內勝出最多頭馬女騎師的紀錄（116 勝），2021年更贏得驚人的172勝（勝出率14%），成為一季內勝出最多頭馬的女騎師。
這兩位國際頂級女騎師，是否認同賽馬運動是男性當道？她們又如何以亮麗成績和強大心態「策」出光芒？
杜：杜苑欣 賈：賈傑美
Q：你們在哪一年開始接觸賽馬運動？
杜：我的父母都是騎師，外祖父母是阿拉伯馬的育馬者，所以很幸運我自小就接觸馬匹。我們全家每星期都會去騎障礙賽，我也由此接觸到賽馬運動。
賈：第一次騎上賽駒，我便愛上賽馬了！那時候應該是2011年吧（她15歲首次成為見習騎師之時），在這之前我只接觸過馬術馬匹。2012年我首度出賽，此後就全情投入賽馬運動了。
Q：你們認為賽馬運動的魅力何在？
杜：我本就很愛馬匹，在家裏能常與牠們相處也對騎術大有幫助。我很享受主策良駒在賽道上衝刺！
賈：我喜歡每次都能策騎個性和特點都截然不同的賽駒！尤其享受在一級賽墨爾本盃周夥拍佳駟作賽。
Q：你們認為賽馬運動是男性當道的職業嗎？
杜：英國騎師界男女數目差不多，我也不會去特別強調自己是「女」騎師；不過我明白在其他國家，業界情況不盡相同。
賈：在澳洲，尤其是在墨爾本，只要你夠努力、成績好，騎師性別並不重要，馬主和練馬師都會重用你。
Q：賈傑美是首度參加浪琴國際騎師錦標賽，感覺如何？你期待與另一位女將杜苑欣 比拼嗎？
賈：浪琴國際騎師錦標賽一直是我的夢想和目標，我非常期待今次到香港參加這項世界級賽馬盛事！今年年初我以好成績完成了墨爾本春季賽馬節，忙碌過後在家好好休息調整了一番。最近完成新加坡和西澳珀斯的比賽後，就全力準備香港的錦標賽！ 很高興首次與杜苑欣對賽，很期待與她一較高下！在精英盡出的賽馬強國英國，她能屢創紀錄，殊非易事。