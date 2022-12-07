杜苑欣、馬昆專訪｜騎師界「神駒俠侶」 齊出戰浪琴賽

能以冠軍騎師成績角逐「浪琴國際騎師錦標賽」是不少世界級騎師的夢想，今屆英國的杜苑欣（Hollie Doyle）和馬昆（Tom Marquand）更是一對新婚佳偶，究竟擁有同樣的職業、天份和熱情，是否他倆在賽馬運動登峰的秘密？二人的日常是否離不開賽馬？且聽這對賽馬「夫妻Q」娓娓道來！
馬：馬昆 杜：杜苑欣
Q：你們是如何認識的？
我們13、14歲時在一次小馬競賽（pony racing）中認識。賽馬運動圈子小，騎師都互相認識，我們很快便因志趣相投、目標一致而熟絡起來。
Q：你們私底下會討論彼此的表現嗎？
馬：偶爾遇上一些技術上的煩惱，也許會問問對方意見，但這種情況並不多──我們心裏都很清楚知道，自己是否有哪些技術問題或不足之處，所以沒大家想像中那樣常談賽馬。
杜：通常是我開口（笑），問他對某事的想法。
Q：同樣貴為世界級冠軍騎師，你們有哪一場賽事特別難忘？
這要數2020年的英國冠軍系列賽！那次我們在整個系列賽中每人都勝出兩場比賽，當中包括三場一級賽，（杜苑欣於英國冠軍短途錦標中首次出戰一級賽便贏頭馬，馬昆則是首次在聖烈治錦標中嚐到英國一級賽勝果），要在同一項比賽中兩人同時獲得好成績實在不易，那一役對我倆來說都意義非凡。
還有去年的浪琴國際騎師錦標賽，我們獲邀角逐這項國際賽事，主轡出色坐騎，也各在一關贏出（馬昆策騎「佳運發」先拔頭籌，杜苑欣策騎「怪獸奇兵」贏得第二 關），是精彩又美好的回憶。
Q：最欣賞對方哪一個騎師特質？
馬：我最欣賞太太對賽馬運動的熱情和鬥心，從當見習騎師那一刻開始，她就以問鼎世界各大賽事為目標，多年來堅定不移，努力不懈。
杜：我最欣賞馬昆他為實踐目標全力以赴，對自己嚴格自律。
Q：對方贏出比賽後，會怎樣慶祝？
回家，第二天如常起來，準備再贏出下一場頭馬！有時間的話，我們會「撐枱腳」或與家人朋友聚餐，不過這也不易，因為我倆都忙着滿世界飛，到海外出賽！
Q：若賽果不如理想，會怎樣鼓勵對方？
馬：作為騎師，我倆都明白不是場場勝利，所以通常一句「沒事兒！」就足夠。
杜：由它吧，放眼騎好下一場比賽。
Q：除了策馬，你們有何共同喜好？
我們都愛滑雪，一有空檔便去！夏天天氣好時，一起踏單車也健康又寫意。
Q：在國際騎師錦標賽你們是對手，與摯愛對陣是怎樣的一種感覺？
馬：沒啥感覺，早就習慣了。無論是家人還是其他騎師，對手就是對手，無論是誰， 我都一樣想要戰勝對方。
杜：賽事上遇上他很正常呀，他本就是我的業界對手之一，不過也許對觀眾來說，看到我倆對賽頗有趣吧。
Q：在不久將來，你們有何職業和家庭上的目標？
馬：事業上，我們的目標都是繼續參與各大國際賽事，所以像今次這樣二人一起到香港、或到日本比賽，是很好又很難得的機會，既可與世界級騎師對賽和互相學習，又能結伴外遊。
杜：贏得英國經典賽、凱旋門大賽日和育馬者盃。
Q：你們都不是首次出戰浪琴國際騎師錦標賽，這項國際賽馬盛事，對你們而言有何意義？
馬：浪琴國際騎師錦標賽是賽馬界頂尖盛事，很榮幸能再度獲邀，也很期待再一次在香港策騎，贏出漂亮勝仗！
杜：很榮幸去年和前年我倆都一起參加角逐浪琴國際騎師錦標賽，上年更一起贏平頭亞軍，很有意思（笑）。希望今年給大家呈獻一場更精彩刺激的比賽！