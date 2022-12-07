杜苑欣、馬昆專訪｜騎師界「神駒俠侶」 齊出戰浪琴賽

能以冠軍騎師成績角逐「浪琴國際騎師錦標賽」是不少世界級騎師的夢想，今屆英國的杜苑欣（Hollie Doyle）和馬昆（Tom Marquand）更是一對新婚佳偶，究竟擁有同樣的職業、天份和熱情，是否他倆在賽馬運動登峰的秘密？二人的日常是否離不開賽馬？且聽這對賽馬「夫妻Q」娓娓道來！

Q：你們是如何認識的？

我們13、14歲時在一次小馬競賽（pony racing）中認識。賽馬運動圈子小，騎師都互相認識，我們很快便因志趣相投、目標一致而熟絡起來。

Q：你們私底下會討論彼此的表現嗎？

馬：偶爾遇上一些技術上的煩惱，也許會問問對方意見，但這種情況並不多──我們心裏都很清楚知道，自己是否有哪些技術問題或不足之處，所以沒大家想像中那樣常談賽馬。

杜：通常是我開口（笑），問他對某事的想法。

Q：同樣貴為世界級冠軍騎師，你們有哪一場賽事特別難忘？

這要數2020年的英國冠軍系列賽！那次我們在整個系列賽中每人都勝出兩場比賽，當中包括三場一級賽，（杜苑欣於英國冠軍短途錦標中首次出戰一級賽便贏頭馬，馬昆則是首次在聖烈治錦標中嚐到英國一級賽勝果），要在同一項比賽中兩人同時獲得好成績實在不易，那一役對我倆來說都意義非凡。

還有去年的浪琴國際騎師錦標賽，我們獲邀角逐這項國際賽事，主轡出色坐騎，也各在一關贏出（馬昆策騎「佳運發」先拔頭籌，杜苑欣策騎「怪獸奇兵」贏得第二 關），是精彩又美好的回憶。