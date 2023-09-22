杭州亞運明揭幕 港劍擊隊領銜周日衝金

第19屆杭州亞運周六正式揭幕，港隊代表團周四啟程出發，並在機場宣布欖球名將姚錦成及武術女將莫宛螢，將在開幕禮擔任持旗手；其中莫宛螢更會在周日的女子太極劍登場，與包括「劍神」張家朗及「劍后」江旻憓、「美人魚」何詩蓓等，為港隊力爭佳績，以至挑戰港隊今屆第一金。
杭州亞運的開幕儀式，將會打破常規不設燃放煙花，改以電子特效為主，貫徹大會綠色環保的主題；國家主席習近平將會出席，行政長官李家超亦會率領特區政府代表團參與，兼會到當地選手村探望運動員。
比賽方面，港隊已在包括賽艇、板球及沙灘排球等賽事派出選手作戰，其中出戰女子雙人單槳的張海琳/梁瓊允組合，在只得中國、中國香港及韓國3隊參賽下，於初賽取得第2名，在賽會只會在這項目頒發金、銀牌下，仍有望在下周一的決賽坐銀望金；而於上屆亞運男子輕量級單人雙槳得銀的趙顯臻，在日前初賽取得總成績次名，將會在今日準決賽登場，爭取同在下周一舉行的決賽資格，亦有望叫胡爭牌。
港女乒蘇慧音缺陣
此外，乒乓球團體賽將在今日展開，香港女乒隊之前在東京奧運女團歷史性得銅牌，今次即使有蘇慧音缺陣，仍會以衝擊獎牌為目標；一連兩日的分組賽，以杜凱琹為首的女乒隊，將會奮力作戰。
周日賽事，將是港隊展開搶奪獎牌的首個大日子，其中上屆亞運太極劍銀牌得主莫宛螢，將會以其父親親手剪接的音樂配合出擊，全力衝金；而游泳隊名將何詩蓓，在其副項50米蛙泳出戰，或有驚喜。
張家朗星期日花劍出擊
劍隊方面，「劍神」張家朗會與蔡俊彥在周日的男子花劍全力衝擊獎牌，張家朗是奧運金牌名將，蔡俊彥亦在之前世大運取得銅牌，是港隊爭牌雙保險。至於女子重劍，港隊亦會派出名將江旻憓與世大運金牌選手佘繕妡出戰，同樣奪牌機會甚高。
其餘包括空手道、單車、游泳與武術等項目，港隊今屆都有望挑戰獎牌，稍後陸續登場；將尋求突破上屆印尼雅加達亞運合共拿下8金18銀20銅的紀錄。