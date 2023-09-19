杭州亞運｜世界「新蛙王」 覃海洋：要為中國蛙泳帶來突破

四年一度亞洲運動會將正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。「杭州亞運」專題將會由古到今、從賽場到更衣室，為讀者緊貼這一場亞洲最高水平體育盛事。本文為人物篇的第二篇文章。2023年之前，聽說過覃海洋的人或許不多，但這一年之後，體育迷都會知道，覃海洋以創造歷史的姿態，加冕成為世界「新蛙王」。覃海洋創造了甚麼歷史，他有多強？

杭州亞運｜覃海洋少有壯志：要為中國蛙泳帶來突破 覃海洋1999年5月出生在湖南石門縣一個普通家庭，父母是鄉鎮水泥廠職工。此後一家移居到同省的株洲，5歲半覃海洋在當地學游泳。9歲那年暑假，母親帶着他慕名前往上海的海軍游泳隊訓練基地，開始接受專業訓練。覃海洋性格有點慢熱，說話慢條斯理，但入水卻馬上變「蛟龍」，教練評價他水感好，悟性高，「這孩子有很多閃光點，踏實肯幹、堅持不懈、百折不撓，看似慢慢悠悠，其實內心堅定，不容易受到外界干擾」。專攻蛙泳的覃海洋在訓練不斷打破全國分齡紀錄。至2017年，他在全運會獲得男子200米蛙泳冠軍，並打破全國紀錄，在泳壇嶄露頭角。那時他已有雄心壯志，要為中國蛙泳帶來突破。

杭州亞運｜覃海洋曾入低谷 換教練再上顛峰 可是此後覃海洋卻走入了低谷，「一直都努力訓練，但總是沒有什麼進步」。他在多項大賽屢屢折戟，2021年的奧運200米蛙泳預賽，更因犯規被取消資格。遭遇挫折的覃海洋經歷了迷茫，也曾經自我懷疑，但他堅持下來，並主動求變。2022年，他跟隨另一位教練訓練，在新的訓練方式下終於重拾升軌，成績一步步走向世界之巔。2023年，覃海洋大爆發。7月在日本福崗舉行的第20屆世界游泳錦標賽，覃海洋除了與隊友配合，在男女4x100米混合接力賽贏得冠軍外，更個人連奪50、100和200米三面蛙泳金牌。