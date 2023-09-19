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體育
2023-09-19 20:00:00

杭州亞運｜世界「新蛙王」 覃海洋：要為中國蛙泳帶來突破

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世界「新蛙王」 覃海洋。

世界「新蛙王」 覃海洋。

四年一度亞洲運動會將正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。「杭州亞運」專題將會由古到今、從賽場到更衣室，為讀者緊貼這一場亞洲最高水平體育盛事。本文為人物篇的第二篇文章。2023年之前，聽說過覃海洋的人或許不多，但這一年之後，體育迷都會知道，覃海洋以創造歷史的姿態，加冕成為世界「新蛙王」。覃海洋創造了甚麼歷史，他有多強？

覃海洋（中上）2023年8月出戰成都大運會，他與陳俊兒（左二）、王谷開來（中下）、林濤（右二）摘得男子4×100米混合泳接力金牌。（圖片來源：視覺中國）

覃海洋（中上）2023年8月出戰成都大運會，他與陳俊兒（左二）、王谷開來（中下）、林濤（右二）摘得男子4×100米混合泳接力金牌。（圖片來源：視覺中國）

杭州亞運｜覃海洋少有壯志：要為中國蛙泳帶來突破

覃海洋1999年5月出生在湖南石門縣一個普通家庭，父母是鄉鎮水泥廠職工。此後一家移居到同省的株洲，5歲半覃海洋在當地學游泳。9歲那年暑假，母親帶着他慕名前往上海的海軍游泳隊訓練基地，開始接受專業訓練。覃海洋性格有點慢熱，說話慢條斯理，但入水卻馬上變「蛟龍」，教練評價他水感好，悟性高，「這孩子有很多閃光點，踏實肯幹、堅持不懈、百折不撓，看似慢慢悠悠，其實內心堅定，不容易受到外界干擾」。專攻蛙泳的覃海洋在訓練不斷打破全國分齡紀錄。至2017年，他在全運會獲得男子200米蛙泳冠軍，並打破全國紀錄，在泳壇嶄露頭角。那時他已有雄心壯志，要為中國蛙泳帶來突破。

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覃海洋是當今世界「蛙王」，教練評價他水感好，悟性高。（圖片來源：視覺中國）

覃海洋是當今世界「蛙王」，教練評價他水感好，悟性高。（圖片來源：視覺中國）

杭州亞運｜覃海洋曾入低谷 換教練再上顛峰

可是此後覃海洋卻走入了低谷，「一直都努力訓練，但總是沒有什麼進步」。他在多項大賽屢屢折戟，2021年的奧運200米蛙泳預賽，更因犯規被取消資格。遭遇挫折的覃海洋經歷了迷茫，也曾經自我懷疑，但他堅持下來，並主動求變。2022年，他跟隨另一位教練訓練，在新的訓練方式下終於重拾升軌，成績一步步走向世界之巔。2023年，覃海洋大爆發。7月在日本福崗舉行的第20屆世界游泳錦標賽，覃海洋除了與隊友配合，在男女4x100米混合接力賽贏得冠軍外，更個人連奪50、100和200米三面蛙泳金牌。

覃海洋（左）自小加入海軍游泳隊，現在是現役軍。圖為他與八一游泳隊功勳教練葉瑾（中）及隊友合照。（網上圖片）

覃海洋（左）自小加入海軍游泳隊，現在是現役軍。圖為他與八一游泳隊功勳教練葉瑾（中）及隊友合照。（網上圖片）

杭州亞運｜世錦賽包攬蛙泳三金 覃海洋創歷史

此前從未有人能夠在一屆世錦賽包攬全部三面蛙泳金牌，覃海洋創造了歷史，而且200米項目中，他是破世界紀摘金的。觸池得知結果的一刻，覃海洋情緒激昂，他揚起手臂，握拳用力擊水，豪情萬丈。「覃海洋，蛙泳之王！」世界泳聯在官方社交媒體上如此稱呼這位來自中國的泳將。有意思的是，當天為創造歷史的覃海洋頒獎的，正是一代「蛙王」，日本的北島康介。體育迷說，這一幕就是北島為「新蛙王」加冕。

在世錦賽包攬三面蛙泳金牌，覃海洋強勢成為世界「新蛙王」。（圖片來源：視覺中國）

在世錦賽包攬三面蛙泳金牌，覃海洋強勢成為世界「新蛙王」。（圖片來源：視覺中國）

杭州亞運｜覃海洋：每一次比賽是全新的挑戰

接過「新蛙王」頭銜，覃海洋接下會走怎樣的路？他的心態依然平和，「金牌拿過之後就翻篇了，金牌只能掛着看，不能帶在身上成為包袱。我還是會把每一次比賽當作全新的挑戰。」覃海洋還說：「現在叫我『世界蛙王』還有些早，奧運會才是我的終極目標。」當然，在奧運之前，他還會出征杭州亞運，繼續為國爭光。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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