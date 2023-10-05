杭州亞運｜中國男籃領先20分反負菲律賓 內媒炮轟：籃協該給個說法

杭州亞運男子籃球昨日（4日）上演4強賽，菲律賓面對坐擁主場之利的中國上演大逆轉，最多被拉開20分下力追，最終以77:76上演驚世反勝，繼1990年北京亞運後再次晉級決賽，周五與約旦爭金。中國將於銅牌戰鬥中華台北。有內媒炮轟中國男籃表現，「遮羞布也沒了，籃協是時候該給個說法。」
菲律賓在早前世界盃以96:75大勝中國，但亞運未有徵召NBA球員Jordan Clarkson，令有主場之利的中國被看好可復仇。賽事初段中國控制戰局，到第三節初段更一度領先超過 20 分，第四節到最後三分鐘領先76:67，仍有9分優勢，但今年一月才入籍代表菲律賓的Justin Brownlee在最後階段領軍打出一波 10:0 攻勢，更在賽事只餘24秒時射入三分反超，成為帶領菲律賓以77:76神奇逆轉中國隊的最大功臣。
輸波後一度缺席記者會 姚明率將帥道歉
中國隊在輸波後缺席記者會，主持一度宣布記者會取消。在場媒體抗議後，中國籃協主席姚明帶教練佐積域及隊長趙繼偉出席，3人均有道歉，佐積域稱「失利需要教練來承擔」，後者表示「不該輸球就怪教練，向關心中國籃球的球迷道歉」。姚明說：「今天這個比賽結果出來以後，大家離開得比較匆忙，所以最後離開的時候沒有按照比賽流程去參加新聞發布會。我作為領隊是有責任的。」
內地傳媒人付政浩賽後撰文批評「最多領先20分慘遭逆轉，贏了大半夜輸在天亮」，炮轟「坐鎮主場的中國男籃本來是冠軍大熱，但卻慘遭菲律賓二隊絕殺，這次連亞運金牌這個留給中國籃球最後的遮羞布也沒了，陷入至暗時刻的中國男籃接下來該何去何從，從世界盃銫羽歸來後就一直對男籃慘敗拒不回應的中國籃協是時候給個統一的說法了吧。」