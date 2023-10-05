杭州亞運｜中國男籃領先20分反負菲律賓 內媒炮轟：籃協該給個說法

杭州亞運男子籃球昨日（4日）上演4強賽，菲律賓面對坐擁主場之利的中國上演大逆轉，最多被拉開20分下力追，最終以77:76上演驚世反勝，繼1990年北京亞運後再次晉級決賽，周五與約旦爭金。中國將於銅牌戰鬥中華台北。有內媒炮轟中國男籃表現，「遮羞布也沒了，籃協是時候該給個說法。」

菲律賓在早前世界盃以96:75大勝中國，但亞運未有徵召NBA球員Jordan Clarkson，令有主場之利的中國被看好可復仇。賽事初段中國控制戰局，到第三節初段更一度領先超過 20 分，第四節到最後三分鐘領先76:67，仍有9分優勢，但今年一月才入籍代表菲律賓的Justin Brownlee在最後階段領軍打出一波 10:0 攻勢，更在賽事只餘24秒時射入三分反超，成為帶領菲律賓以77:76神奇逆轉中國隊的最大功臣。