杭州亞運｜中國隊破紀錄攬201金111銀　張雨霏與覃海洋獲選MVP

中國代表團在杭州亞運收穫滿滿，共得201面金牌，穩居獎牌榜第一，更超越2010年廣州亞運的199金，改寫亞運單一國家奪金紀錄。中國「蛙王」覃海洋和「蝶后」張雨霏也獲選本屆亞運最有價值運動員（MVP）。
「蝶后」張雨霏打破4項賽會紀錄
綜合《新華社》等內媒報道，中國代表團在7日頒發的46面金牌中奪下13金，累積獲得200金。亞運最終日的8日上午，水上芭蕾女子團體再添1金，讓中國代表團以201金111銀71銅完美收場。
中國游泳隊以28金21銀9銅締造史上最佳戰績。其中「蝶后」張雨霏獨攬6金，並打破4項賽會紀錄；「蛙王」覃海洋收穫5金1銀，打破3項賽會紀錄，兩人雙雙獲選本屆亞運MVP。
第2的日本獲得52金67銀
對於能如願以償獲得MVP的殊榮，張雨霏表示：「完成了我在賽前的心願，感謝祖國給予我們的支持和保障，也感謝團隊和教練的幫助，以及所有人的關心和鼓勵，讓我能在『家』門口實現這個夢想」。
第2次參加亞運的覃海洋表示：「很高興能夠獲得杭州亞運MVP的榮譽，坦白講在比賽之初我並沒有奢望能得到這個獎，只是在比賽的時候能全力實現自我突破就好」。
獎牌榜位居第2的日本獲得52金67銀69銅，第名韓國隊獲得42金59銀89銅，中華隊則排名第6，獲得19金20銀28銅。
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