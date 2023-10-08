杭州亞運｜中國隊破紀錄攬201金111銀　張雨霏與覃海洋獲選MVP

中國代表團在杭州亞運收穫滿滿，共得201面金牌，穩居獎牌榜第一，更超越2010年廣州亞運的199金，改寫亞運單一國家奪金紀錄。中國「蛙王」覃海洋和「蝶后」張雨霏也獲選本屆亞運最有價值運動員（MVP）。

「蝶后」張雨霏打破4項賽會紀錄

綜合《新華社》等內媒報道，中國代表團在7日頒發的46面金牌中奪下13金，累積獲得200金。亞運最終日的8日上午，水上芭蕾女子團體再添1金，讓中國代表團以201金111銀71銅完美收場。

中國游泳隊以28金21銀9銅締造史上最佳戰績。其中「蝶后」張雨霏獨攬6金，並打破4項賽會紀錄；「蛙王」覃海洋收穫5金1銀，打破3項賽會紀錄，兩人雙雙獲選本屆亞運MVP。