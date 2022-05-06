杭州亞運︱亞奧理事會宣布延期舉行　汕頭亞青運取消(更新)

亞洲奧林匹克理事會今日(6日)公布，表示原定在今年9月舉行的杭州亞運將會延期舉行，未有延後的日期，但至少延期一年。至於原定延至今年12月舉行的亞洲青年運動會，就會取消。至於國際大學生體育聯會亦宣布，原定下月在成都舉行的世界大學生運動會亦會延期。

央視新聞今日報道，亞奧理事會向會員通告，表示決定延遲舉行今年的亞運會。早前，亞奧理事會總幹事Husain Al-Musallam曾表示過，今年的亞運有可能延期，但當時指亞奧理事會仍未有作出決定。而當時的報道指出，延遲的原因或與鄰近的上海疫情有關。

亞奧理事會其後在網上公布指，在與中國奧委會以及杭州亞運組委會討論之後，決定將原定9月10日至25日舉行的亞運延期進行，具體日期容後確定，不過外國傳媒就指出，延期至少到明年。亞奧理事會指，杭州亞組委已經缺好了如期進行的準備，但因為考慮到各持份者因應疫情的影響以及對賽事的規模，故決定延期。而今屆賽事的名稱以及標誌將不會改變。

成都世大運再延至明年

另外，亞奧理事會亦宣布，原定在12月20日至28日在汕頭舉行的亞洲青年運動會，因為賽事原本去年舉行，而現時已經延遲了一年，故此將會取消今屆的賽事，因此下屆賽事將會是2025年在烏茲別克塔什干亞青運。而國際大學生體育聯會則表示，原定在成都舉行的2021世界大學生運動會再度延期，並會延至2023年舉行。