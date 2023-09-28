杭州亞運｜何詩蓓再晉級50米自由泳決賽　女子麥迪遜賽奪銀牌（港隊成績不斷更新）

杭州亞運已步入比賽的中段，不少的香港運動明星已完成主力的比賽。然而已獲取4面獎牌的香港泳手何詩蓓，在一日的休息後今日（28日）再戰女子50米自由泳項目，並成功以總成績次名晉級決賽。至於劍擊方面，香港的男子佩劍隊在八強不敵伊朗，無緣獎牌，但是女子花劍隊，最終四強不敵南韓，仍獲得銅牌。

已取得2金2銅的何詩蓓，昨日（27日）休息未有出戰接力，但今日卻繼續參與50米自由泳的初賽。在第2組出戰的何詩蓓以24秒94完成，在分組獲第1名，總成績不及打破亞運紀錄的國家隊泳手張雨霏，以總成績次名入決賽，隊友的譚凱琳亦在總成績獲得第7，兩名香港泳手都會在傍晚的決賽出戰。

而在男子200米蛙泳，香港的麥世霆以2分12秒40，在分組取得第1名，同樣以總成績第2，晉級傍晚決賽。另一位香港泳手趙浩俊亦在總成績取得第7，同樣取得決賽席位。而常鈺涓在女子200米蛙泳亦獲得總成績第7名，將可在決賽出戰。