杭州亞運｜何詩蓓再晉級50米自由泳決賽　女子麥迪遜賽奪銀牌（港隊成績不斷更新）

杭州亞運已步入比賽的中段，不少的香港運動明星已完成主力的比賽。然而已獲取4面獎牌的香港泳手何詩蓓，在一日的休息後今日（28日）再戰女子50米自由泳項目，並成功以總成績次名晉級決賽。至於劍擊方面，香港的男子佩劍隊在八強不敵伊朗，無緣獎牌，但是女子花劍隊，最終四強不敵南韓，仍獲得銅牌。
已取得2金2銅的何詩蓓，昨日（27日）休息未有出戰接力，但今日卻繼續參與50米自由泳的初賽。在第2組出戰的何詩蓓以24秒94完成，在分組獲第1名，總成績不及打破亞運紀錄的國家隊泳手張雨霏，以總成績次名入決賽，隊友的譚凱琳亦在總成績獲得第7，兩名香港泳手都會在傍晚的決賽出戰。
而在男子200米蛙泳，香港的麥世霆以2分12秒40，在分組取得第1名，同樣以總成績第2，晉級傍晚決賽。另一位香港泳手趙浩俊亦在總成績取得第7，同樣取得決賽席位。而常鈺涓在女子200米蛙泳亦獲得總成績第7名，將可在決賽出戰。
女子佩劍團體摘銅
在劍擊項目，香港男子佩劍隊雖然在初賽成功擊敗泰國晉級。不過在八強，香港面對強敵伊朗，最終以39:45的分數，僅負於伊朗無緣獎牌。不過在中午的女子花劍團體項目，香港女子花劍隊就在八強成功擊敗泰國。然而在之後的四強賽，香港面對南韓，最終以25:45不敵對手，獲得銅牌。
羽毛球方面，香港隊在女子團體賽的初賽面對中華台北，結果被由戴姿穎領銜的中華台北，以直落3場淘汰。
場地單車方面，楊倩玉與李思穎合作出戰女子麥迪遜賽，兩位香港車手雖然首圈成功衝分領前，不過日本對手之後多個搶分圈都成功突圍，最終香港獲得40分，但不及50分的日本，獲得亞軍。而在男子個人全能賽，梁嘉儒在首戰的捕捉賽雖然獲得第3，但在第2戰的衝刺賽未能搶到分數，目前在總成績跌至第5。而在女子個人爭先賽，吳思穎、楊礎搖亦在資格賽分別獲第8及第9名，二人因此被編在同一組進行16強賽，楊礎搖最終擊敗吳思穎，率先晉級八強，而吳思穎之後轉到復活賽成功爭取晉級資格。
電競港隊再獲爭獎機會
另外在電競項目，香港再有機會爭逐獎牌。在《夢三國2》的項目，香港隊在八強擊敗菲律賓後打入四強，將在周五（29日）與泰國爭入決賽，而賽事設有季軍戰。
羽毛球女團不敵中華台北
乒乓球項目今日進行多個分項，在混雙項目，黃鎮廷與杜凱琹的組合在16強擊敗北韓組合晉級，下一圈對頭號種子的國家隊組合王楚欽與孫穎莎。而另一支香港組合何鈞傑及李皓晴，在16強以2:3的局數，不敵日本的張本智和與早田希娜的組合。女單方面，杜凱琹就與朱成竹先後在次圈淘汰對手晉級。