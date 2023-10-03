杭州亞運｜劉允祐公路單車為港增添銅牌　陳善鈺女單復仇成功晉四強（港隊成績不斷更新）

公路單車項目，今日（3日）展開個人計時賽。香港代表的梁穎儀在女子組以第4名完成比賽，未能贏得獎牌。不過在下午舉行的男子組賽事，劉允祐在半程取得第2之下，最終為香港取得一面銅牌。在羽毛球方面，在首圈輪空的李卓耀，在次圈要面對中國的石宇奇，最終李卓耀以1:2局數僅負，香港男單兩名球手已告出局。 在今日下午的公路單車男子個人計時賽，香港代表的劉允祐排在是第6位出發的車手，他在頭半程的時間一度領先多位車手，僅落後哈薩克的代表。不過在後半段劉允祐時間上再被中國的薛銘趕過，最終以50分17秒76得第3，與次名的薛銘相差不足12秒。

梁穎儀僅負哈薩克車手得第4名 至於上屆亞運獲得銅牌的梁穎儀，今早再度在公路賽的女子個人計時賽上陣。在18.3公里的比賽，梁穎儀在開首的9.8公里比賽，一直都在前列的位置。不過在末段不及哈薩克的車手，最終以25分50秒36的時間，只獲得第4名，與第3的哈薩克車手相差約14秒的時間，未能再添獎牌。

李嘉兒黃祉謙混雙擊敗隊友入四強 在壁球的混雙分組賽，香港代表李嘉兒與黃祉謙在分組的最後一場，以2:0的局數擊敗馬來西亞組合，以全勝姿態晉級。不過在另一場的湯芷穎及鄧銘漮就以0:2的局數不敵印度組合，但仍以分組的次名取得晉級八強的資格，然而香港兩個組合會在傍晚的八強相遇。 在下午進行的八強賽，李嘉兒與黃祉謙兩局都以11:8的比數，擊敗隊友湯芷穎及鄧銘漮晉級四強。由於比賽沒有銅牌戰，港隊已獲得一面銅牌。至於在女單方面，香港的陳善鈺在八強面對之前於團體賽不敵對手而得銀牌的馬來西亞代表賓迪艾絲文（Aifa Binti Azman），結果陳善鈺在今日以3:0局數擊敗對手晉級四強，同時鎖定獎牌。

羽毛球單打全數出局 在羽毛球項目，香港男單代表伍家朗在周一（2日）被馬來西亞的李梓嘉淘汰後，李卓耀在次圈卻又面對強手的國家隊代表石宇奇。李卓耀雖然首局以16:21落後，但第2局還是以21:18回敬。雙方在決勝的第3局，石宇奇以21:12的大比數勝出，總局數贏2:1，香港球手在男單全數出局。在女單的比賽，香港代表梁珈穎在次圈面對印尼的Putri Kusuma Wardani，不過梁珈穎以局數0:2落敗。另一位女單代表盧善恩，同樣以0:2局數不敵日本的大堀彩，港隊單打項目全數畢業。然而在雙打方面，香港的女雙卻報捷。楊雅婷與楊霈霖以局數2:0輕取來自蒙古的組合，晉級16強。