杭州亞運｜南韓柔道女代表掌摑對手被DQ　痛哭賽場堅稱無心之失

杭州亞運周日（24日）舉行的柔道女子48公斤級4強賽發生一宗特別事件，南韓選手李慧卿在比賽期間不慎出手掌摑哈薩克對手的臉部，被判違反體育精神行為，累積3次犯規直接被DQ輸掉比賽。李慧卿當刻錯愕留在賽場上，對此感難以相信，強調並非故意掌摑，只是無心之失，惟不獲接納。

這場比賽由27歲的南韓代表李慧卿對26歲的哈薩克選手阿布薩卡露娃（Abiba Abuzhakynova）。在常規時間4分鐘內，兩人皆未能得分，需進入加時賽。在加時賽，兩人仍未能得分。阿布薩卡露娃先被罰一次避免對手抓握。在比賽進入6分鐘後，李慧卿接連被罰，再被指消極比賽，到6分42秒，她一掌摑中阿布薩卡露娃的臉部及眼睛，被判違反體育精神行為。亞運官網指出，李慧卿累積3次犯規，直接被判落敗。

