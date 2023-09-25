杭州亞運｜南韓柔道女代表掌摑對手被DQ　痛哭賽場堅稱無心之失

杭州亞運周日（24日）舉行的柔道女子48公斤級4強賽發生一宗特別事件，南韓選手李慧卿在比賽期間不慎出手掌摑哈薩克對手的臉部，被判違反體育精神行為，累積3次犯規直接被DQ輸掉比賽。李慧卿當刻錯愕留在賽場上，對此感難以相信，強調並非故意掌摑，只是無心之失，惟不獲接納。
這場比賽由27歲的南韓代表李慧卿對26歲的哈薩克選手阿布薩卡露娃（Abiba Abuzhakynova）。在常規時間4分鐘內，兩人皆未能得分，需進入加時賽。在加時賽，兩人仍未能得分。阿布薩卡露娃先被罰一次避免對手抓握。在比賽進入6分鐘後，李慧卿接連被罰，再被指消極比賽，到6分42秒，她一掌摑中阿布薩卡露娃的臉部及眼睛，被判違反體育精神行為。亞運官網指出，李慧卿累積3次犯規，直接被判落敗。
累積3次犯規 被拒參加銅牌戰
影片顯示，當阿布薩卡露娃的左臉被打中後，轉身蹲跪在地上，掩住臉龐。李慧卿有上前安撫，彎腰慰問。被判落敗後，她一時難以接受，一度留在場上不肯離開。下台後，她情緒仍激動流淚。
南韓柔道總會人員表示，李慧卿被判蓄意攻擊對手臉部，還被取消參加銅牌戰的資格，因為她的行為被指違反柔道精神。報道表示，李慧卿堅持清白，並非故意掌摑，要求裁判翻看片段，其教練亦激動抗議，但裁判看過片段後，沒有接納抗議，判李慧卿落敗兼失銅牌戰資格。
不過，據亞運的官方比賽成績報告所寫，李慧卿在準決賽落敗，可繼續參加銅牌戰；而在銅牌戰她就被判棄權。至於阿布薩卡露娃在決賽不敵日本的角田夏實得銀牌。