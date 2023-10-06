杭州亞運｜南韓沙排女神申智恩四戰全輸出局　明星外貌仍驚豔全場（多圖）

在杭州亞運的賽場上，大家除了關注運動員的優秀表現，也有不少美女成為比賽焦點，南韓沙灘排球女將申智恩，因為有潔白的肌膚、高挑的身材，再配上亮麗的長相，吸引觀眾目光。
根據韓媒報道，申智恩生於2001年，原本是打室內排球的，後來才轉戰沙灘排球，不過與其他選手不同的是，申智恩「防曬有方」，長期曝曬在烈日下訓練後，肌膚還是保持白皙，173理米的高挑身材，讓她擁有一雙大長腿，不少人在沙灘排球場上看到申智恩亮相後，驚訝直呼「好像女明星」。
在沙排世界賽拿下女子組第13名
申智恩先前曾在2019年沙灘排球世界巡迴賽中，拿下女子組排行第13名，不過在這次的亞運比賽，她並沒有取得好成績，和隊友金世娟在預賽4戰4輸，戰績慘烈，在23日開幕典禮之前就已經被淘汰，失去了更多亮相機會。
賽後申智恩也在個人社交平台上，向所有支持者表達感謝，她提到：「謹向我的教練，和所有支持我的人，表達誠摯的謝意，以杭州亞運作為訓練目標，我在過去的五年間多次更換隊友，謝謝每個在艱困時期，願意並肩合作的人們。」
為經驗不足致畫下句點而感痛心
而對於這次全敗的戰績，申智恩遺憾表示，自己將可以參加杭州亞運視為一個夢想，可以實現夢想很令人高興，也透過這次比賽，讓更多南韓民眾對沙灘排球產生興趣，但與此同時，等待已久的寶貴機會，卻因為自己的經驗不足而畫下句點，感到相當痛心。
最後申智恩也向支持者喊話，對所有在參賽前提供機會、支持、幫助的人，致上感謝，這次經歷讓她學習了許多，未來會在自己的崗位上，追求盡善盡美。
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