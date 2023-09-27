杭州亞運｜南韓網球「一哥」輸波掟拍拒握手 輿論狠批急道歉（有片）

南韓網球「一哥」、世界排名112名的權順雨周一（25日）在杭州亞運男單次圈不敵泰國球手、世界排名僅636名的卡斯德施美治（Kasidit Samrej）後大發脾氣，情緒失控多次狂掟球拍，手中球拍嚴重變形，當對手上前致意時，還拒絕與其握手，引發國內輿論聲討。

25歲的權順雨周二（26日）公開一封親手撰寫的道歉信，承認行為無禮，不合乎國家隊代表的身分，會好好反省，並向卡斯德施美治、國民及球迷道歉：「在亞運網球單打次圈對卡斯德施美治後，我做了一些國家隊運動員不應做的事。對所有支持國家隊比賽的國民，以及運動場內的所有觀眾，我為此真誠道歉。就我無禮的行為冒犯了卡斯德施美治，我再次真誠道歉。我在賽後深刻反省自己的行為，感到懊悔。」

南韓網球總會表示，權順雨昨日早上親自到泰國隊的訓練中心，向卡斯德施美治道歉，並祝福對方，對方表示沒有介懷。

