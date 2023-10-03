杭州亞運｜南韓速度輪滑接力賽太早慶祝被中華台北壓線失金 連累隊友錯過免兵役優惠

杭州亞運速度輪滑3000米男子接力決賽，出現未衝線先慶祝事件。南韓的鄭喆元在最後彎位領前，以為自己鎖定金牌，卻被中華台北的著黃玉霖左腳「壓線」後上摘金。以0.01秒些微差距摘銀的鄭喆元賽後與隊友舉起南韓國旗慶祝，更因此令自己及隊友崔因鎬未能免除南韓兵役優惠。

中華台北贏0.01秒

昨天的杭州亞運速度輪滑3000米男子接力決賽，最後一棒南韓的金髮男鄭喆元鬥至最後一個彎位領先中華台北隊，在衝線時未有壓線反而舉高雙手提早慶祝。鄭喆元衝線後亦沒有理會大會公布中華台北才是金牌。與南韓隊友舉起南韓國旗忘形慶祝。

慢鏡所見，中華台北的黃玉霖最後衝線時仍不放棄，伸出左腳成功壓線，以4分05.692秒取得金牌，以0.01秒之差壓過提早慶祝的南韓隊摘金。中華台北教練吳炯助把金牌歸功於運動員不放棄︰，「對南韓是意志力的對抗，他們太厲害了。」