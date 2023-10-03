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體育
2023-10-03 10:24:09

杭州亞運｜南韓速度輪滑接力賽太早慶祝被中華台北壓線失金 連累隊友錯過免兵役優惠

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杭州亞運｜南韓速度輪滑接力賽 鄭喆元太早慶祝被中華台北黃玉霖壓線失金 連累隊友錯過免兵役優惠。（路透社）

杭州亞運｜南韓速度輪滑接力賽 鄭喆元太早慶祝被中華台北黃玉霖壓線失金 連累隊友錯過免兵役優惠。（路透社）

杭州亞運速度輪滑3000米男子接力決賽，出現未衝線先慶祝事件。南韓的鄭喆元在最後彎位領前，以為自己鎖定金牌，卻被中華台北的著黃玉霖左腳「壓線」後上摘金。以0.01秒些微差距摘銀的鄭喆元賽後與隊友舉起南韓國旗慶祝，更因此令自己及隊友崔因鎬未能免除南韓兵役優惠。

▼南韓過早慶祝逐格睇▼

杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元在最後彎位領先。（美聯社） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元在最後直路略為領前中華台北的黃玉霖。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元未衝線先舉高雙手慶祝。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元未衝線先舉高雙手慶祝。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元未衝線先舉高雙手慶祝，此時中華台北黃玉霖已與他平排。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，中華台北黃玉霖壓線略快過南韓隊。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，中華台北黃玉霖壓線略快過南韓隊0.01秒摘金。（路透社）

中華台北贏0.01秒

昨天的杭州亞運速度輪滑3000米男子接力決賽，最後一棒南韓的金髮男鄭喆元鬥至最後一個彎位領先中華台北隊，在衝線時未有壓線反而舉高雙手提早慶祝。鄭喆元衝線後亦沒有理會大會公布中華台北才是金牌。與南韓隊友舉起南韓國旗忘形慶祝。

慢鏡所見，中華台北的黃玉霖最後衝線時仍不放棄，伸出左腳成功壓線，以4分05.692秒取得金牌，以0.01秒之差壓過提早慶祝的南韓隊摘金。中華台北教練吳炯助把金牌歸功於運動員不放棄︰，「對南韓是意志力的對抗，他們太厲害了。」

 

杭州亞運速度輪滑3000米男子接力賽，中華台北壓線反超南韓摘金。（美聯社） 杭州亞運速度輪滑3000米男子接力賽，中華台北壓線反超南韓摘金。（美聯社） 杭州亞運速度輪滑3000米男子接力賽，南韓的鄭喆元、崔因鎬等都沒有快樂表情。（美聯社）

崔因鎬未能免除兵役哭成淚人

南韓3名參賽選手賽後拒絕接受訪問，22歲的崔因鎬因此哭成淚人，相信與他未能以金牌免除兵役有關。頒獎禮時，南韓3將都沒有露出快樂的表情，而焦點鄭喆元在半日後終發聲︰「我的失誤太大了，沒有堅持到最後，很對不起努力到最後的隊友，也要向支持我的人道歉。」這個失誤教訓是鄭喆元未能免除南韓兵役優惠，其隊友崔因鎬也受影響。另一隊友鄭秉熹則因10000米摘金而獲免除18個月兵役優惠。

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