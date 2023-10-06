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體育
2023-10-06 09:45:15

杭州亞運｜南韓選手「提前慶祝」致痛失金牌　IG發全黑圖道歉獲暖心打氣

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鄭喆元疑似以為自己穩贏無誤，在抵達終點線前，就高舉雙手慶祝，沒想到被中華隊第三棒選手黃玉霖，伸出「臨門一腳」反超，除了讓南韓隊失去一面金牌外，也導致隊友無法免除兵役，賽後鄭喆元遭到南韓網友痛批「得意忘形」。

中華隊2日在男子3000公尺滑輪溜冰接力賽，以0.01秒的微小差距擊敗南韓奪金，而提前慶祝的南韓選手選手鄭喆元則被罵翻，他於5日在IG上傳了一張全黑照片，向外界表達自己的歉意。

「我沒有拚盡全力直到最後一刻」

鄭喆元疑似以為自己穩贏無誤，在抵達終點線前，就高舉雙手慶祝，沒想到被中華隊第三棒選手黃玉霖，伸出「臨門一腳」反超，除了讓南韓隊失去一面金牌外，也導致隊友無法免除兵役，賽後鄭喆元遭到南韓網友痛批「得意忘形」。

為此鄭喆元沉寂兩天後，4日在IG上傳了一張全黑圖片，並配上文字寫下：「你好，我是鄭喆元，競速滑全國代表，在男子3000米冠軍賽中，我沒有拚盡全力直到最後一刻，反而做了不該做的慶祝儀式，對於那些跟我一起比賽的隊友和支持南韓隊的民眾，我感到很抱歉」。

網民：你對不起的是你隊友

鄭喆元也從這件事學到教訓，他表示：「身為國家隊的一員，我衷心反省自己的沒有盡我所能的行為，以後會努力成為，直到最後也用盡全力的選手。」

然而在底下留言中，仍有網友不接受道歉，有人批評他「在做這些事情，有想過隊友或是辛苦栽培你們的教練嗎」「幹嘛跟我們道歉，你對不起的是你隊友」。不過也有許多人給予他暖心的打氣：「做錯事就要承擔，下次努力拿回金牌」、「辛苦你了，心裏一定很難受，要堅強下去」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼南韓過早慶祝逐格睇▼

杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元在最後彎位領先。（美聯社） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元在最後直路略為領前中華台北的黃玉霖。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元未衝線先舉高雙手慶祝。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元未衝線先舉高雙手慶祝。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，南韓的鄭喆元未衝線先舉高雙手慶祝，此時中華台北黃玉霖已與他平排。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，中華台北黃玉霖壓線略快過南韓隊。（網上截圖） 杭州亞運速度輪滑接力賽決賽，中華台北黃玉霖壓線略快過南韓隊0.01秒摘金。（路透社）
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