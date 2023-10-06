杭州亞運｜南韓選手「提前慶祝」致痛失金牌　IG發全黑圖道歉獲暖心打氣

鄭喆元疑似以為自己穩贏無誤，在抵達終點線前，就高舉雙手慶祝，沒想到被中華隊第三棒選手黃玉霖，伸出「臨門一腳」反超，除了讓南韓隊失去一面金牌外，也導致隊友無法免除兵役，賽後鄭喆元遭到南韓網友痛批「得意忘形」。

中華隊2日在男子3000公尺滑輪溜冰接力賽，以0.01秒的微小差距擊敗南韓奪金，而提前慶祝的南韓選手選手鄭喆元則被罵翻，他於5日在IG上傳了一張全黑照片，向外界表達自己的歉意。

「我沒有拚盡全力直到最後一刻」

鄭喆元疑似以為自己穩贏無誤，在抵達終點線前，就高舉雙手慶祝，沒想到被中華隊第三棒選手黃玉霖，伸出「臨門一腳」反超，除了讓南韓隊失去一面金牌外，也導致隊友無法免除兵役，賽後鄭喆元遭到南韓網友痛批「得意忘形」。

為此鄭喆元沉寂兩天後，4日在IG上傳了一張全黑圖片，並配上文字寫下：「你好，我是鄭喆元，競速滑全國代表，在男子3000米冠軍賽中，我沒有拚盡全力直到最後一刻，反而做了不該做的慶祝儀式，對於那些跟我一起比賽的隊友和支持南韓隊的民眾，我感到很抱歉」。