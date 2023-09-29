杭州亞運｜單車隊摘2銀 何詩蓓添銀成獎牌王

港隊於昨日杭州亞運賽事添4銀1銅，星級泳將何詩蓓於女子50米自由泳決賽以0.08秒僅負中國隊的張雨霏摘銀，今屆集齊三色獎牌、暫獲2金1銀2銅，成港隊歷屆「獎牌王」。

昨上演的女子50米自由泳決賽，被視為中國隊「蝶后」張雨霏與香港星級泳后何詩蓓的巔峰對決，二人於初賽游出第一、二，張當時已游出24.50秒的新亞運紀錄。決賽二人亦叮噹碼頭，最終何詩蓓游出24.34秒，以0.08秒之微落後張雨霏觸池，但已刷新自己保持的24.44秒香港紀錄，她賽後稱對非主項的50自奪銀仍感滿意。張雨霏以24.26秒再創亞運紀錄，個人奪得今屆第5金。

何詩蓓及後緊接與鄭渝、鄭莉梅、歐鎧淳出戰女子4x200米自由泳接力，最終不敵中日韓得第4。何詩蓓今屆暫錄2金1銀2銅，連同仁川亞運累積8面獎牌，成港隊歷屆亞運獎牌王，李慧詩及歐鎧淳各獲7面獎牌。

