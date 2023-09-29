杭州亞運｜單車隊摘2銀 何詩蓓添銀成獎牌王

港隊於昨日杭州亞運賽事添4銀1銅，星級泳將何詩蓓於女子50米自由泳決賽以0.08秒僅負中國隊的張雨霏摘銀，今屆集齊三色獎牌、暫獲2金1銀2銅，成港隊歷屆「獎牌王」。
昨上演的女子50米自由泳決賽，被視為中國隊「蝶后」張雨霏與香港星級泳后何詩蓓的巔峰對決，二人於初賽游出第一、二，張當時已游出24.50秒的新亞運紀錄。決賽二人亦叮噹碼頭，最終何詩蓓游出24.34秒，以0.08秒之微落後張雨霏觸池，但已刷新自己保持的24.44秒香港紀錄，她賽後稱對非主項的50自奪銀仍感滿意。張雨霏以24.26秒再創亞運紀錄，個人奪得今屆第5金。
何詩蓓及後緊接與鄭渝、鄭莉梅、歐鎧淳出戰女子4x200米自由泳接力，最終不敵中日韓得第4。何詩蓓今屆暫錄2金1銀2銅，連同仁川亞運累積8面獎牌，成港隊歷屆亞運獎牌王，李慧詩及歐鎧淳各獲7面獎牌。
在場地單車項目，李思穎及楊倩玉在女子麥迪遜賽不敵日本贏得銀牌，亦是兩人的第二面獎牌。「小女車神」李思穎稱成績是意料之外，經歷亞洲賽僅得第4後，戰術更大膽，沒想過和日本隊差距這麼近。梁嘉儒在男子全能賽奪得銀牌，一度萌生退意的他表示賽前給自己很大壓力，很怕重蹈亞錦賽記分賽失利的覆轍，最終取得銀牌是意料之外。馬術盛裝舞步個人賽，港隊的蕭頴瑩未能衛冕奪銀，是繼團體賽摘銅後，今屆第二面獎牌。劍擊女子花劍團體賽，由關渝澄、鄭曉為、符妤名、陳諾思組成的港隊在4強不敵南韓，奪得一面銅牌。